Путін наказав зробити великі українські міста непридатними для життя, — The Guardian

Російські військові почали втілювати план щодо "погіршення якості життя" у великих містах України. Для цього в населених пунктах "вибивають" електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію.

У вересні українська розвідка перехопила російський документ, у якому описано план, що призведе до погіршення санітарних умов та вимушеного відтоку мешканців із міст. Про це пише британське видання Guardian.

Документ під назвою "Аналіз енергетичного, житлового та комунального секторів України" містить перелік вразливих об’єктів української енергосистеми та передбачає нанесення ударів по об’єктах підвищеного ризику, зокрема по розподільних станціях на кількох атомних електростанціях.

Кілька європейських чиновників, які ознайомилися з документом, заявили, що його копія поширювалася в попередні роки, проте зараз Росія почала втілювати ці плани на практиці, завдавши ударів по кількох великих електростанціях у Київській області.

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Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв європейським партнерам, що РФ підготувала два великі детальні документи з таблицями, у яких вказано кількість озброєння, необхідного для знищення кожного об’єкта. У документах визначаються вразливі місця та вказується кількість балістичних і гіперзвукових крилатих ракет, а також реактивних безпілотників, необхідних для знищення електростанцій і підстанцій. Також прогнозується, що удари по енергетичній інфраструктурі можуть призвести до відключень електроенергії тривалістю до 20 годин.

Таємний план, який, за словами офіційних осіб, був перехоплений українською розвідкою, а потім доведений до відома високопоставлених європейських дипломатів Шмигалем минулого місяця, ставить перед собою декілька цілей: зруйнувати системи виробництва електроенергії, опалення, водопостачання та каналізації таким чином, щоб зробити життя в українських містах нестерпним. У ньому йдеться про те, що лише знищення виробництва електроенергії призведе до "значного зниження якості життя населення". А удари по системах водопостачання, каналізації та опалення України спричинять "масштабну кризу муніципальної інфраструктури".

Нагадаємо, вночі 14 жовтня Росія завдала ракетних ударів по всіх трьох ТЕЦ Києва. Після обстрілів у столиці виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

Також Фокус повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін під час доповіді начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова наказав продовжувати обстріл України.