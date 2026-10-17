Путин приказал сделать крупные украинские города непригодными для жизни, — The Guardian

Российские военные начали реализовывать план по "ухудшению качества жизни" в крупных городах Украины. Для этого в населенных пунктах "выбивают" электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализацию.

В сентябре украинская разведка перехватила российский документ, в котором описан план, который приведет к ухудшению санитарных условий и вынужденному оттоку жителей из городов. Об этом пишет британское издание Guardian.

Документ под названием "Анализ энергетического, жилищного и коммунального секторов Украины" включает уязвимые объекты украинской энергосистемы и предполагает нанесение ударов по объектам повышенного риска, включая распределительные станции на нескольких атомных электростанциях.

Несколько европейских чиновников, знакомых с документом, заявили, что его копия распространялась в предыдущие годы, однако сейчас Россия начала реализовывать эти планы на практике, нанеся удары были по нескольким крупным электростанциям в Киевской области.

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Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал европейским партнерам, что РФ подготовила два больших подробных документа, с таблицами, показывающими количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта. В документах определяются узкие места и указывается количество баллистических и гиперзвуковых крылатых ракет, а также реактивных беспилотников, необходимых для уничтожения электростанций и подстанций. Также прогнозируется, что удары по энергетической инфраструктуре могут привести к отключениям электроэнергии продолжительностью до 20 часов.

Секретный план, который, по словам официальных лиц, был перехвачен украинской разведкой, а затем доведен до сведения высокопоставленных европейских дипломатов Шмыгалем в прошлом месяце, ставит перед собой несколько целей: разрушить системы производства электроэнергии, отопления, водоснабжения и канализации таким образом, чтобы сделать жизнь в украинских городах непригодной для жизни. В нем говорится, что только уничтожение производства электроэнергии приведет к "значительному снижению качества жизни населения". А удары по системам водоснабжения, канализации и отопления Украины создаст "масштабный кризис муниципальной инфраструктуры".

Напомним, ночью 14 октября РФ ударила ракетами по всем трем ТЭЦ Киева. После обстрелов в столице начались проблемы с электро- и водоснабжением.

Также Фокус писал, что российский диктатор Владимир Путин во время доклада начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова приказал продолжать обстреливать Украину.