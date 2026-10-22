Станция метро "Черниговская" в Киеве частично открывается: как будут работать выходы
Станция "Черниговская" не работала с ночи 19 октября, когда её наземная часть и прилегающие объекты серьезно пострадали от обстрела. Теперь пассажиров будет принимать только один из двух выходов, тогда как вестибюль в сторону "Лесной" остается закрытым.
Вестибюль №1 станции метро "Черниговская" — тот, что ведет в сторону станции "Дарница", — возобновит работу 23 октября. Для пассажиров он будет открыт с 5:31 до 23:27. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
В то же время вестибюль № 2, выход из которого ведет к станции "Лесная", пока закрыт для пассажиров.
Перед тем временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев отмечал, что работу поврежденной российским ударом станции метро "Черниговская" должны полностью восстановить до конца недели.
Стоит отметить, что в ночь на 19 октября наземная станция "Черниговская" и объекты вокруг нее серьезно пострадали от вражеского обстрела Киева. Из-за разрушений станцию закрыли как для входа, так и для выхода, пока работники метрополитена и коммунальные службы ликвидировали последствия удара. Тогда исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев заявил, что возобновление работы станции пока невозможно.
Ранее сообщалось, что утром 22 октября в Киеве образовались пробки после ночного массированного обстрела. На станции метро "Осокорки" собирались большие скопления людей, а за поездку на такси до Майдана Независимости сервисы просили от 649 до 1325 гривен.
Кроме того, в подкасте "The Diary of a CEO" Владимир Зеленский объяснил, почему Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, опроверг версию о влиянии этих ударов на цены в США и указал, какие города окажутся под угрозой в случае продвижения фронта.