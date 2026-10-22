Станция метро "Черниговская" в Киеве частично открывается: как будут работать выходы

Станция "Черниговская" не работала с ночи 19 октября, когда её наземная часть и прилегающие объекты серьезно пострадали от обстрела. Теперь пассажиров будет принимать только один из двух выходов, тогда как вестибюль в сторону "Лесной" остается закрытым.

Вестибюль №1 станции метро "Черниговская" — тот, что ведет в сторону станции "Дарница", — возобновит работу 23 октября. Для пассажиров он будет открыт с 5:31 до 23:27. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В то же время вестибюль № 2, выход из которого ведет к станции "Лесная", пока закрыт для пассажиров.

Перед тем временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев отмечал, что работу поврежденной российским ударом станции ​​метро "Черниговская" должны полностью восстановить до конца недели.

Стоит отметить, что в ночь на 19 октября наземная станция "Черниговская" и объекты вокруг нее серьезно пострадали от вражеского обстрела Киева. Из-за разрушений станцию закрыли как для входа, так и для выхода, пока работники метрополитена и коммунальные службы ликвидировали последствия удара. Тогда исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев заявил, что возобновление работы станции пока невозможно.

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Ранее сообщалось, что утром 22 октября в Киеве образовались пробки после ночного массированного обстрела. На станции метро "Осокорки" собирались большие скопления людей, а за поездку на такси до Майдана Независимости сервисы просили от 649 до 1325 гривен.

Кроме того, в подкасте "The Diary of a CEO" Владимир Зеленский объяснил, почему Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, опроверг версию о влиянии этих ударов на цены в США и указал, какие города окажутся под угрозой в случае продвижения фронта.