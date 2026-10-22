От "Осокорков" до Майдана за 1325 грн: в Киеве транспортный коллапс после атаки РФ (видео)

Утром 22 октября в Киеве образовались пробки после ночного массированного обстрела. На станции метро "Осокорки" собралось много людей, а за поездку на такси до Майдана Независимости сервисы просят от 649 до 1325 грн.

Как уже сообщал Фокус, из-за повреждений Южного моста и элементов инфраструктуры метрополитена движение на Сирецко-Печерской ("зеленой") линии временно ограничили и разделили на два участка: "Сырец" – "Выдубичи" на правом берегу и "Осокорки" – "Красный хутор" на левом.

Что происходит на левом берегу

По информации РБК-Украина, наземного общественного транспорта не хватает, а в сторону правого берега образовалась масштабная пробка. На фоне высокого спроса и затрудненного движения службы такси повысили цены. Вот стоимость поездки от станции "Осокорки" до Майдана Независимости утром 22 октября, по данным РБК-Украина:

Uklon: "Стандарт" — 850 грн, "Экспресс" — 936 грн, "Комфорт" — 959 грн, "Бизнес" — 1076 грн, "Prime" — 1325 грн.

Bolt: "Стандарт" — 649 грн со скидкой (709 грн без неё), "Comfort" — 749 грн (809 грн), "Business" — 959 грн (1019 грн), "Premium" — 1289 грн (1349 грн).

Видео дня

Цены на такси в Киеве 22 октября Фото: Скриншот

В Нацполиции рекомендуют горожанам учитывать ограничения движения по Южному мосту и задержки в транспортном сообщении при планировании маршрутов.

Оккупанты РФ далеко не впервые пытаются разрушить или серьезно повредить киевские мосты. "Фокус" писал об обстрелах Киева и об ударах РФ вблизи Северного моста.

Еще одна атака на Северный мост — 4 октября. После утреннего удара со стороны РФ над мостом поднялся столб дыма.