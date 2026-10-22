Атака на Южный мост: в Киеве изменили схему движения авто и поездов "зеленой" линии метро

На "зеленой" линии киевского метро временно изменили схему движения поездов: из-за повреждений Южного моста после ночного массированного обстрела столицы они курсируют только на двух участках. Для автомобилей Нацполиция также ввела ограничения.

Поезда курсируют между станциями "Сирец" и "Выдубичи", а также между "Осокорками" и "Красным хутором". То есть сквозного движения по Сирецко-Печерской линии пока нет, сообщили в "Киевском метрополитене".

По данным метрополитена, в результате обстрела на Южном мосту возникли повреждения, в том числе и части инфраструктуры метро. Обследование и восстановительные работы будут продолжены после отбоя тревоги.

Движение обеспечивается имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях. Интервалы между поездами могут увеличиться. В метрополитене пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения в обычном режиме.

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Кроме того, усилена работа автобусных маршрутов № 22 и 91.

На автобусном маршруте № 22 общее количество автобусов увеличат с 10 до 12. Из них 5 автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту — от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбедская". Это снизит нагрузку на этом участке маршрута.

На автобусном маршруте № 91 количество автобусов увеличат с 3 до 5.

Нацполиция сообщает, что движение транспорта временно перекрыто на Южном мосту в направлении с правого на левый берег. Правоохранители просят водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Оккупанты РФ далеко не впервые пытаются разрушить или серьезно повредить киевские мосты. "Фокус" писал об обстрелах Киева и о ударах РФ недалеко от Северного моста. Одна из атак произошла 10 октября: в сети сообщили о возможном баллистическом ударе. Впоследствии местные власти подтвердили авиаудар и заявили о попадании на территории лодочной станции возле парка отдыха "Наталка".

Еще одна атака на Северный мост — 4 октября. После утреннего удара со стороны РФ над мостом поднялся столб дыма.

А днём 20 октября стало известно о приостановке работы Киевского метрополитена: городские власти рассказали, какой объект повредили дроны ВС РФ.