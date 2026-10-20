Без света и поездов: в Киеве остановилось метро после атаки РФ, — соцсети (видео)

Киевский метрополитен полностью приостановил работу после новой волны авиаударов со стороны РФ днем 20 октября, сообщили в сети.

Информация о ситуации в киевском метро появилась в соцсетях около 17:30. Киевляне опубликовали ряд видео с подземных платформ, на которых видны только экраны телефонов. Указано, что темная платформа — это переход на станции "Святошино".

Тогда же появилось сообщение в Telegram-канале журналиста Андрея Смолия. В 17:39 Смолий написал, что РФ могла атаковать подстанцию 330/110/35/10 кВ "Нивки". Тогда же стало известно об аварийных отключениях в Киеве и об отсутствии воды в некоторых районах. Уже в 17:43 появилась информация о возобновлении движения поездов.

Обстрел Киева — последствия удара РФ для метро, электроснабжения и водоснабжения 20 октября Фото: Скриншот

Обновление 17:47 — Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Шевченковском районе столицы. Насколько серьезны повреждения, чиновник не уточнил.

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Обстрел Киева — Кличко о ударе РФ по энергообъекту 20 октября Фото: Скриншот

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