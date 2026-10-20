Без світла та потягів: у Києву зупинилось метро після атаки РФ, — соцмережі (відео)

Київський метрополітен повністю зупинив роботу після нової хвилі повітряних ударів РФ вдень 20 жовтня, повідомили у мережі.

Інформація про ситуацію у метро Києва з'явилась у соцмережах близько 17:30. Кияни опублікували низку відео з підземних платформ, на яких світяться лише екрани телефонів. Вказано, що темна платформа — це перехід на станції "Святошино".

Тоді ж з'явився допис у Telegram-каналі журналіста Андрія Смолія. О 17:39 Смолій написав, що РФ могла атакувати підстанцію 330/110/35/10 кВ "Нивки". Тоді ж стало відомо про аварійні відключення у Києві та про зникнення води у деяких районах. Вже о 17:43 — інформація про відновлення руху потягів.

Обстріл Києва — наслідки удару РФ для метро, електрики та води 20 жовтня Фото: Скриншот

Оновлення 17:47 — Міський голова Києва Віталій Кличко написав у Telegram, що РФ влучила по енергетичному об'єкту у Шевченківському районі столиці. Наскільки масштабні пошкодження, посадовець не уточнив.

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Обстріл Києва — Кличко про удар РФ по енергооб'єкту 20 жовтня Фото: Скриншот

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