Атака біля Північного моста у Києві: дрон РФ вдарив по Оболоні, перекрили рух, працюють служби

Російські дрони під час атаки на Київ вдень 20 жовтня не пошкодили Північний міст, запевнили у Київській міській державній адміністрації. У соцмережах писали про швидкі, які прямували у точку удару, але влада не інформувала про постраждалих та про характер пошкоджень поруч зі спорудою, яка з'єднує Оболонь та Дніпровський й Деснянський райони столиці.

Інформація про наслідки повітряного удару РФ, від якого міг постраждати Північний міст у Києві, з'явилась у Telegram-каналі КМДА о 16:48 20 жовтня. У дописі наголошується, що росіяни не влучили по споруді, але є приліт неподалік. У дописі немає даних, які об'єкти постраждали, наскільки серйозні руйнування та як далеко від мосту. Єдина інформація від КМДА — що прибули відповідні служби, які документують наслідки, і тому рух частково "ускладнений".

"Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди", — ідеться у дописі.

Видео дня

Обстріл Києва — КМДА про атаку РФ на Північний міст 20 жовтня Фото: Скриншот

Згодом з'явився новий допис у каналі Київської міської військової адміністрації. Вказано, що сталось падіння уламків дрона РФ у районі ринку на Оболоні: інформації про постраждалих станом на 17:17 не було.

Обстріл Києва — КМВА про атаку РФ на Північний міст 20 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі атаки на Північний міст 20 жовтня

Перша інформація про можливу атаку РФ на Північний міст у Києві з'явилась у мережі близько 15:50 20 жовтня. У київських пабліках повідомили про звук вибуху та про стовп диму. Крім того, була інформація про швидкі, які прямували у бік мосту: офіційного підтвердження про постраждалих досі немає. Споруда, яка раніше називалась "Московський міст", з'єднує Троєщину, Воскресенку, Райдужне, Оболонь, проходить через Дніпро, Десенку, Труханів острів та через кілька транспортних розв'язок.

Обстріл Києва — інформація про атаку РФ на Північний міст 20 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про обстріли Києва та про удари РФ неподалік від Північного мосту. Одна з атак сталась 10 жовтня: у мережі повідомили про можливий удар балістики. Згодом місцева влада підтвердила повітряний удар та заявила про приліт на території човнової станції біля парку відпочинку "Наталка". На відео з місця подій — потрощені дерев'яні сараї та човни. Орієнтовна зона влучання ракети РФ — на відстані близько 500-1000 м від Північного мосту.

Ще одна атака на Північний міст — 4 жовтня. Після ранкового удару РФ над мостом піднявся стовп диму. Згодом у мережі з'явились фото та відео з точки влучання: посеред дорожнього полотна — вирва з пошкодженим асфальтом. Влучання підтвердив мер Кличко, який також додав, що росіяни пошкодили тепломагістраль, тому будуть проблеми з водопостачанням у Деснянському районі. Ще одна ціль РФ — Південний міст — потрапив під удар 2 жовтня.

Нагадуємо, вдень 20 жовтня стало відомо про зупинку Київського метрополітену: міська влада розповіла, який об'єкт пошкодили дрони ЗС РФ.