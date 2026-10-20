Атака біля Північного моста у Києві: дрон РФ вдарив по Оболоні, перекрили рух, працюють служби
Російські дрони під час атаки на Київ вдень 20 жовтня не пошкодили Північний міст, запевнили у Київській міській державній адміністрації. У соцмережах писали про швидкі, які прямували у точку удару, але влада не інформувала про постраждалих та про характер пошкоджень поруч зі спорудою, яка з'єднує Оболонь та Дніпровський й Деснянський райони столиці.
Інформація про наслідки повітряного удару РФ, від якого міг постраждати Північний міст у Києві, з'явилась у Telegram-каналі КМДА о 16:48 20 жовтня. У дописі наголошується, що росіяни не влучили по споруді, але є приліт неподалік. У дописі немає даних, які об'єкти постраждали, наскільки серйозні руйнування та як далеко від мосту. Єдина інформація від КМДА — що прибули відповідні служби, які документують наслідки, і тому рух частково "ускладнений".
"Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди", — ідеться у дописі.
Згодом з'явився новий допис у каналі Київської міської військової адміністрації. Вказано, що сталось падіння уламків дрона РФ у районі ринку на Оболоні: інформації про постраждалих станом на 17:17 не було.
Обстріл Києва — деталі атаки на Північний міст 20 жовтня
Перша інформація про можливу атаку РФ на Північний міст у Києві з'явилась у мережі близько 15:50 20 жовтня. У київських пабліках повідомили про звук вибуху та про стовп диму. Крім того, була інформація про швидкі, які прямували у бік мосту: офіційного підтвердження про постраждалих досі немає. Споруда, яка раніше називалась "Московський міст", з'єднує Троєщину, Воскресенку, Райдужне, Оболонь, проходить через Дніпро, Десенку, Труханів острів та через кілька транспортних розв'язок.
Зазначимо, раніше Фокус писав про обстріли Києва та про удари РФ неподалік від Північного мосту. Одна з атак сталась 10 жовтня: у мережі повідомили про можливий удар балістики. Згодом місцева влада підтвердила повітряний удар та заявила про приліт на території човнової станції біля парку відпочинку "Наталка". На відео з місця подій — потрощені дерев'яні сараї та човни. Орієнтовна зона влучання ракети РФ — на відстані близько 500-1000 м від Північного мосту.
Ще одна атака на Північний міст — 4 жовтня. Після ранкового удару РФ над мостом піднявся стовп диму. Згодом у мережі з'явились фото та відео з точки влучання: посеред дорожнього полотна — вирва з пошкодженим асфальтом. Влучання підтвердив мер Кличко, який також додав, що росіяни пошкодили тепломагістраль, тому будуть проблеми з водопостачанням у Деснянському районі. Ще одна ціль РФ — Південний міст — потрапив під удар 2 жовтня.
Нагадуємо, вдень 20 жовтня стало відомо про зупинку Київського метрополітену: міська влада розповіла, який об'єкт пошкодили дрони ЗС РФ.