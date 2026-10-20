Атака возле Северного моста в Киеве: дрон РФ ударил по Оболони, перекрыли движение, работают службы

Российские дроны во время атаки на Киев днём 20 октября не повредили Северный мост, заверили в Киевской городской государственной администрации. В соцсетях писали о скорых, которые направлялись к месту удара, но власти не сообщали о пострадавших и о характере повреждений рядом с сооружением, соединяющим Оболонь, Днепровский и Деснянский районы столицы.

Информация о последствиях авиаудара РФ, от которого мог пострадать Северный мост в Киеве, появилась в Telegram-канале КГГА в 16:48 20 октября. В сообщении отмечается, что россияне не попали в сооружение, но есть попадание неподалеку. В сообщении нет данных о том, какие объекты пострадали, насколько серьезны разрушения и как далеко от моста. Единственная информация от КГГА — что на место прибыли соответствующие службы, которые фиксируют последствия, и поэтому движение частично "затруднено".

"Северный мост не пострадал от ударов, однако движение по мосту может быть затруднено. Это связано с необходимостью документирования правоохранительными органами последствий атаки вблизи сооружения", — говорится в сообщении.

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Обстрел Киева — КГГА о нападении РФ на Северный мост 20 октября Фото: Скриншот

Позже в канале Киевской городской военной администрации появилось новое сообщение. В нем указано, что в районе рынка на Оболони произошло падение обломков дрона РФ: по состоянию на 17:17 информации о пострадавших не было.

Обстрел Киева — КМВА об атаке РФ на Северный мост 20 октября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности атаки на Северный мост 20 октября

Первые сообщения о возможном атаки РФ на Северный мост в Киеве появились в сети около 15:50 20 октября. В киевских пабликах сообщили о звуке взрыва и столбе дыма. Кроме того, поступала информация о машинах скорой помощи, направлявшихся в сторону моста: официального подтверждения о пострадавших пока нет. Сооружение, которое ранее называлось "Московский мост", соединяет Троещину, Воскресенку, Радужное, Оболонь, проходит через Днепр, Десенку, Труханов остров и через несколько транспортных развязок.

Обстрел Киева — информация об атаке РФ на Северный мост 20 октября Фото: Скриншот

Отметим, что ранее Фокус писал об обстрелах Киева и об ударах РФ вблизи Северного моста. Одна из атак произошла 10 октября: в сети сообщили о возможном баллистическом ударе. Позже местные власти подтвердили авиаудар и заявили о попадании на территории лодочной станции возле парка отдыха "Наталка". На видео с места событий — разбитые деревянные сараи и лодки. Ориентировочная зона попадания ракеты РФ — на расстоянии около 500-1000 м от Северного моста.

Еще одна атака на Северный мост — 4 октября. После утреннего удара РФ над мостом поднялся столб дыма. Впоследствии в сети появились фото и видео с места попадания: посреди дорожного полотна — воронка с поврежденным асфальтом. Попадание подтвердил мэр Кличко, который также добавил, что россияне повредили тепломагистраль, поэтому в Деснянском районе возникнут проблемы с водоснабжением. Еще одна цель РФ — Южный мост — попала под удар 2 октября.

Напоминаем, что днём 20 октября стало известно о приостановке работы Киевского метрополитена: городские власти сообщили, какой объект был повреждён дронами ВС РФ.