Атака на Південний міст: у Києві змінили рух авто та поїздів "зеленої" гілки метро

На "зеленій" лінії київського метро тимчасово змінили рух поїздів: через пошкодження Південного мосту після нічного масованого обстрілу столиці вони курсують лише на двох ділянках. Для авто Нацполіція теж запровадила обмежання.

Поїзди ходять між станціями "Сирець" і "Видубичі", а також між "Осокорками" і "Червоним хутором". Тобто наскрізного руху Сирецько-Печерською лінією наразі немає, повідомили в "Київському метрополітені".

За даними метрополітену, внаслідок обстрілу є пошкодження на Південному мосту, зокрема й частини інфраструктури метро. Обстеження та відновлювальні роботи продовжать після відбою тривоги.

Рух забезпечують наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами можуть збільшитися. У метрополітені пообіцяли додатково повідомити про відновлення руху в звичайному режимі.

Також посилено роботу автобусних маршрутів №22, 91.

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На автобусному маршруті № 22 загальну кількість рухомого складу збільшать із 10 до 12 автобусів. З них 5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом — від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". Це зменшить навантаження на цій ділянці маршруту.

На автобусному маршруті № 91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5.

Нацполіція інформує, рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Правоохоронці просять водіїв враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Окупанти РФ далеко не вперше намагаються зруйнувати або сильно пошкодити київські мости. Фокус писав про обстріли Києва та про удари РФ неподалік від Північного мосту. Одна з атак сталась 10 жовтня: у мережі повідомили про можливий удар балістики. Згодом місцева влада підтвердила повітряний удар та заявила про приліт на території човнової станції біля парку відпочинку "Наталка".

Ще одна атака на Північний міст — 4 жовтня. Після ранкового удару РФ над мостом піднявся стовп диму.

А вдень 20 жовтня стало відомо про зупинку Київського метрополітену: міська влада розповіла, який об'єкт пошкодили дрони ЗС РФ.