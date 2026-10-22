Від "Осокорків" до Майдану за 1325 грн: у Києві транспортний колапс після атаки РФ (відео)

Уранці 22 жовтня Київ зіткнувся з транспортними заторами після нічного масованого обстрілу. На станції метро "Осокорки" зібралося багато людей, а за поїздку таксі до Майдану Незалежності сервіси просять від 649 до 1325 грн.

Як вже повідомляв Фокус, через пошкодження Південного мосту та елементів інфраструктури метрополітену рух на Сирецько-Печерській ("зеленій") лінії тимчасово обмежили й розділили на дві ділянки: "Сирець" – "Видубичі" на правому березі та "Осокорки" – "Червоний хутір" на лівому.

Що відбувається на лівому березі

За інформацією РБК-Україна, наземного громадського транспорту бракує, а в бік правого берега виник масштабний затор. На тлі високого попиту та ускладненого руху сервіси таксі підвищили ціни. Ось вартість поїздки від станції "Осокорки" до Майдану Незалежності вранці 22 жовтня, за даними РБК-Україна:

Uklon: "Стандарт" — 850 грн, "Експрес" — 936 грн, "Комфорт" — 959 грн, "Бізнес" — 1076 грн, "Prime" — 1325 грн.

Bolt: "Стандарт" — 649 грн зі знижкою (709 грн без неї), "Comfort" — 749 грн (809 грн), "Business" — 959 грн (1019 грн), "Premium" — 1289 грн (1349 грн).

Видео дня

Ціни на таксі в Києві 22 жовтня Фото: Скриншот

У Нацполіції містянам радять враховувати обмеження руху Південним мостом і затримки в транспортному сполученні під час планування маршрутів.

Окупанти РФ далеко не вперше намагаються зруйнувати або сильно пошкодити київські мости. Фокус писав про обстріли Києва та про удари РФ неподалік від Північного мосту.

Ще одна атака на Північний міст — 4 жовтня. Після ранкового удару РФ над мостом піднявся стовп диму.