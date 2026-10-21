РФ запустила балістику по Києву, прогриміли вибухи: що відомо

Увечері 21 жовтня РФ вдарила по Києву балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомили про п'ять-шість вибухів під час "червоної" повітряної тривоги. Міський голова Віталій Кличко підтвердив удар по столиці.

Інформація про перші вибухи у Києві з'явилась близько 22:10 21 жовтня, через 12 годин після переговорів про перемир'я з російським диктатором Путіним. Кличко написав у Telegram-каналі, що відбулась атака балістики, та закликав людей перебувати в укритті. Також не ясно, чи було попередження США про пуски балістики РФ.

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По Києву могло вдарити вісім балістичних ракет РФ, повідомили у Telegram-каналі журналіста Андрія Смолія.

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Повітряні сили ЗСУ писали про виліт балістики по Києву о 22:08. При цьому не уточнювалась кількість засобів ураження, запущених росіянами. У моніторингових пабліках повідомили, що ідеться про пуски ракет "Искандер" з Брянської області. Ракети прямували через Ніжин, Десну, Бровари, Троєщину, Дарницю, були над центром Києва, у Солом'янському районі, над Лісовим масивом, Воскресенкою, Іванковичами, Васильковом, Русанівкою.

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Обстріл Києва — удар балістики 21 жовтня

Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки обстрілу Києва увечері 21 жовтня. Згідно з даними КМВА, є руйнування у Дніпровському районі у двох локаціях. На першій локації — пошкодження приватних будинків, на другій — АЗС. Також вказано, що є поранені: інших деталей немає. У київських пабліках тим часом написали, що над місцем влучання у столиці підіймається стовп диму.

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