РФ запустила баллистику по Киеву, прогремели взрывы: что известно

Вечером 21 октября РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщили о пяти-шести взрывах во время "красной" воздушной тревоги. Городской голова Виталий Кличко подтвердил удар по столице.це.

Информация о первых взрывах в Киеве появилась около 22:10 21 октября, через 12 часов после переговоров о перемирии с российским диктатором Путиным. Кличко написал в Telegram-канале, что произошла баллистическая атака, и призвал людей укрыться. Также неясно, было ли предупреждение США о запусках баллистических ракет РФ.

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По Киеву могли быть нанесены удары восемью баллистическими ракетами РФ, сообщили в Telegram-канале журналиста Андрея Смолия.

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Военно-воздушные силы ВСУ сообщили о ракетном обстреле Киева в 22:08. При этом не уточнялось количество ракет, запущенных россиянами. В мониторинговых пабликах сообщили, что речь идет о пусках ракет "Искандер" из Брянской области. Ракеты пролетали через Нежин, Десну, Бровары, Троещину, Дарницу, находились над центром Киева, в Соломенском районе, над Лесным массивом, Воскресенкой, Иванковичами, Васильковом, Русановкой.

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Обстрел Киева — баллистический удар 21 октября

Киевская городская военная администрация сообщила о последствиях обстрела Киева вечером 21 октября. Согласно данным КГВА, в Днепровском районе зафиксированы разрушения в двух местах. В первом месте — повреждения частных домов, во втором — АЗС. Также указано, что есть раненые: других подробностей нет. В киевских пабликах написали, что над местом попадания в столице поднимается столб дыма.

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