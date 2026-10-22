Удар не з військовою метою: РФ атакувала центр Києва модернізованою ракетою, — "Флеш"

У ніч на 22 жовтня російські терористи завдали удару по історичному центру Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5.

Ця боєголовка вибухає над землею і використовується спеціально для максимального ураження людей і техніки на площі 400 на 400 метрів, оскільки в повітрі вибухають 58 бойових елементів, повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Є багато поранених цивільних осіб та руйнувань", — зазначив він.

Таку ракету РФ застосувала для удару по Києву Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За словами Володимира Зеленського, цієї ночі ЗС РФ випустили по Києву 21 ракету. У столиці зафіксовано значну кількість влучень та пошкоджень. Постраждали об’єкти енергетики, інфраструктури, зокрема один із вокзалів та метро, торгові центри, підприємства, монастир та житлові будинки. Десятки людей отримали поранення.

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"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що її ставлення до всього, що відбувається, не зазнало суттєвих змін. Важливо й надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика — це відповідь на переговори, необхідний реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки — кроки на припинення вбивств", — написав він у соцмережах.

Тим часом у Києві перекрили рух в обох напрямках по Південному мосту через загрозу повторних ударів.

Нагадаємо, на фронті помітили новий російський дрон.

Також повідомлялося, що в Києві дрон РФ влучив у операційну Інституту кардіології НАМН.