У Києві закрили Південний міст, — поліція

Після обстрілу Південного мосту рух по ньому перекрито в обох напрямках.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з ситуацією з безпекою, пояснили в поліції Києва.

Правоохоронці попросили мешканців столиці враховувати обмеження та заздалегідь планувати маршрут.

Російські окупанти в ніч на 22 жовтня завдали повітряних ударів по цивільній інфраструктурі Києва, внаслідок чого постраждало 15 осіб, а Південний міст зазнав пошкоджень. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену.

Вранці рух на мосту перекрили лише з правого на лівий берег, проте згодом влада ухвалила рішення перекрити його в обох напрямках.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що у зв’язку з загрозою повторних ударів автобуси № 22 та 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

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Через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену після нічного масованого обстрілу потяги "зеленої" лінії метро тимчасово курсують між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Інтервали між поїздами — орієнтовно 4 хвилини.

Обстріл Києва 22 жовтня: що відомо

В результаті обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня загинула одна людина, ще 22 отримали поранення, зокрема четверо дітей.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, російські терористи атакували Київ трьома хвилями, випустивши загалом 21 ракету. У столиці — значна кількість влучень і пошкоджень: житлові будинки, об’єкти енергетики, інфраструктура одного з вокзалів і метро, торгові центри, підприємства. Серед пошкоджених об’єктів — монастир.

Загалом під атакою опинилися 12 регіонів країни. Усього поранено 34 особи, серед яких — п’ятеро неповнолітніх.

Нагадаємо, що ще відомо про нічний напад РФ на Україну.

Також повідомлялося, що Кремль відкинув ідею перемир’я у війні проти України, заявивши, що готовий говорити лише про остаточний мир, хоча раніше допускав поетапне припинення бойових дій.

При цьому спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".