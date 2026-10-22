Київ під ударом балістики, Харків і Кривий Ріг у вогні: чим закінчилася ніч атаки РФ

Ніч проти 22 жовтня видалася важкою для кількох українських міст — російські ракети й дрони спричинили пожежі та руйнування. У Києві постраждали 15 людей, серед них двоє підлітків, а на Полтавщині під ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури.

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по українських містах. Найбільше повідомлень про наслідки надійшло з Києва, де постраждали 15 людей, зокрема двоє підлітків, а також пошкоджено інфраструктуру метрополітену та станцію швидкої допомоги. У Харкові зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів і магазину. У Кременчуці безпілотники влучили в будівлю приватної телерадіокомпанії та об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, Харківський міський голова Ігор Терехов та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своїх Telegram-каналах.

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Російська атака на Київ: 15 постраждалих і пошкодження інфраструктури

Упродовж ночі в Києві повітряна тривога та повідомлення про ракетну небезпеку надходили раз за разом. За попередніми оцінками моніторингових ресурсів, по Києву та прилеглих районах могли запустити щонайменше 25 ракет типів "Іскандер", "Онікс" і "Циркон". Однак, офіційних даних про кількість запущених ракет і дронів, а також результати роботи протиповітряної оборони наразі немає.

О 00:05 міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання на територію об’єкта транспортної інфраструктури в Дарницькому районі. На місце вирушили екстрені служби.

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих. Четверо з них потребували госпіталізації. Згодом кількість поранених зросла.

Станом на 06:05, за даними Кличка, унаслідок нічного обстрілу постраждали 15 людей, серед них — двоє 15-річних підлітків. Вісім поранених перебували в стаціонарах міських лікарень.

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі 22 жовтня в столиці постраждали 15 людей. Зокрема, двоє дітей по 15 років", — повідомив мер.

Загалом наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці.

У Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги. Також пошкоджень зазнали шість автомобілів швидкої. За словами Кличка, серед медичних працівників постраждалих немає.

Окремо міський голова повідомив про пошкодження частини інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через наслідки атаки рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий. Пасажирів і водіїв закликали враховувати це під час планування маршрутів.

Також у Святошинському районі виникла пожежа в будівлі ресторану, повідомила Київська міська військова адміністрація.

У Харкові пошкоджено будинки, автомобілі та магазин

Уночі російські війська також атакували Харків. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, реактивний безпілотник вдарив по приватному сектору Слобідського району.

"Ворожий реактивний безпілотник ударив по приватному сектору Слобідського району – на місці пожежа", — повідомив мер.

Унаслідок удару загорілася господарська споруда та були пошкоджені кілька приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

Пізніше російські війська атакували центральну частину міста в Основ’янському районі. Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, там пошкоджено магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку. Інформація про масштаби руйнувань уточнювалася.

О 6:04 очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу села Лиманівка Лозівського району загинула 42-річна жінка. Ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей — 13-річний та 10-річний хлопчики. Медики надали пораненим необхідну допомогу.

У Кременчуці безпілотники влучили в телерадіокомпанію та енергооб’єкт

У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Про це о 02:27 повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За попередніми даними, люди не постраждали. Обставини та масштаби пошкоджень уточнювалися.

Пізніше, о 06:16, Дяківнич повідомив ще про одне влучання — цього разу по об’єкту енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі.

"Попередньо — без постраждалих", — зазначив керівник ОВА.

Інформації про конкретний об’єкт, ступінь його пошкодження та можливий вплив на енергопостачання в наданих повідомленнях не було.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня в кількох регіонах Росії лунали вибухи через атаку безпілотників, а поблизу Москви, за заявою мера Сергія Собяніна, нібито перехопили сотні дронів. У Липецьку після атаки повідомили про пошкодження житлових будинків і пожежу, а також госпіталізацію чоловіка.

Також Фокус писав, що Кремль відкинув ідею перемир’я у війні проти України, заявивши, що готовий говорити лише про остаточний мир, хоча раніше допускав поетапне припинення бойових дій. Переговори Віткоффа з Путіним оголили суперечності в позиції Москви, яка наполягає на відсутності політичних поступок і не змінює своїх вимог.