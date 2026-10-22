Киев под ударами ракет, Харьков и Кривой Рог в огне: чем закончилась ночь атак со стороны РФ

Ночь на 22 октября оказалась тяжелой для нескольких украинских городов — российские ракеты и дроны вызвали пожары и разрушения. В Киеве пострадали 15 человек, среди них двое подростков, а в Полтавской области под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

В ночь на 22 октября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по украинским городам. Больше всего сообщений о последствиях поступило из Киева, где пострадали 15 человек, в том числе двое подростков, а также были повреждены инфраструктура метрополитена и станция скорой помощи. В Харькове зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и магазина. В Кременчуге беспилотники поразили здание частной телерадиокомпании и объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич в своих Telegram-каналах.

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Российская атака на Киев: 15 пострадавших и повреждения инфраструктуры

В течение ночи в Киеве воздушная тревога и сообщения о ракетной угрозе поступали один за другим. По предварительным оценкам мониторинговых ресурсов, по Киеву и прилегающим районам могли быть запущены не менее 25 ракет типов "Искандер", "Оникс" и "Циркон". Однако официальных данных о количестве запущенных ракет и дронов, а также о результатах работы противовоздушной обороны пока нет.

В 00:05 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании снаряда на территорию объекта транспортной инфраструктуры в Дарницком районе. На место выехали экстренные службы.

Сначала было известно о шести пострадавших. Четверо из них нуждались в госпитализации. Впоследствии число раненых увеличилось.

По состоянию на 06:05, по данным Кличко, в результате ночного обстрела пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых находились в стационарах городских больниц.

"В результате вражеского обстрела ночью 22 октября в столице пострадали 15 человек. В частности, двое детей по 15 лет", — сообщил мэр.

В целом последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы.

В Печерском районе повреждено здание станции скорой медицинской помощи. Также повреждения получили шесть машин скорой помощи. По словам Кличко, среди медицинских работников пострадавших нет.

Кроме того, мэр сообщил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. В связи с последствиями атаки движение транспорта по Южному мосту было ограничено в направлении с правого берега на левый. Пассажирам и водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрутов.

Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в здании ресторана, сообщила Киевская городская военная администрация.

В Харькове повреждены дома, автомобили и магазин

Ночью российские войска также атаковали Харьков. По информации мэра Игоря Терехова, реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору Слободского района.

"Вражеский реактивный беспилотник нанёс удар по жилому кварталу Слободского района — на месте пожар", — сообщил мэр.

В результате удара загорелось хозяйственное здание, а также были повреждены несколько частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

Позже российские войска атаковали центральную часть города в Основянском районе. Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, там были повреждены магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома. Информация о масштабах разрушений уточнялась.

В 6:04 глава Харьковской областной государственной администрации сообщил, что в результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина. Еще четверо человек пострадали, среди них двое детей — 13-летний и 10-летний мальчики. Медики оказали раненым необходимую помощь.

В Кременчуге беспилотники поразили телерадиокомпанию и энергетический объект

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании. В результате попадания возник пожар.

Об этом в 02:27 сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и масштабы повреждений уточнялись.

Позже, в 06:16, Дякивнич сообщил ещё об одном попадании — на этот раз по объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

"По предварительным данным — пострадавших нет", — отметил глава ОГА.

В поступивших сообщениях не было информации о конкретном объекте, степени его повреждения и возможном влиянии на энергоснабжение.

Напомним, в ночь на 22 октября в нескольких регионах России раздавались взрывы из-за атаки беспилотников, а в окрестностях Москвы, по заявлению мэра Сергея Собянина, якобы перехватили сотни дронов. В Липецке после атаки сообщили о повреждении жилых домов и пожаре, а также о госпитализации мужчины.

Также Фокус писал, что Кремль отверг идею перемирия в войне против Украины, заявив, что готов говорить только об окончательном мире, хотя ранее допускал поэтапное прекращение боевых действий. Переговоры Виткоффа с Путиным обнажили противоречия в позиции Москвы, которая настаивает на отсутствии политических уступок и не меняет своих требований.