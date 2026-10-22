Ночная атака дронов на Россию: взрывы под Москвой и тревожные сообщения из Липецка (видео)

В ночь на 22 октября дроны атаковали ряд регионов России, взрывы раздавались в окрестностях Москвы, а в Липецке после атаки сообщили о пожаре в многоэтажном доме.

В ночь на 22 октября в нескольких регионах России сообщалось об атаках беспилотников, взрывах и действиях противовоздушной обороны. Сообщения поступали из Московской, Липецкой, Тульской, Курской и Белгородской областей. В Липецке после атаки зафиксировали повреждения жилого дома, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении десятков дронов, которые якобы направлялись в столицу. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Сколько беспилотников летело на Москву

В ночь на 22 октября российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 163 беспилотника, приближавшиеся к Москве. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, всего в направлении Московской области с вечера 21 октября до 04:00 22 октября летели 630 БПЛА, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены на удаленных рубежах.

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Сообщение мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram-канале Фото: Скриншот

При этом Собянин регулярно в течение ночи сообщал о работе ПВО. В частности, в 02:22 он заявил об уничтожении пяти беспилотников, в 02:44 — ещё 20, а в 02:53 — 21 дрона. Позже мэр сообщил о перехвате ещё десяти беспилотников, затем — 12 и 22. В 04:05 он заявил об уничтожении ещё 73 БПЛА.

По словам Собянина, в районе Вороново, входящем в состав Новой Москвы, пострадали два человека. Им, как утверждает мэр, оказывается необходимая помощь.

По сообщениям российских властей, в местах падения обломков работают экстренные службы. Независимого подтверждения озвученных Собяниным цифр о количестве беспилотников пока нет.

В то же время жители северной части Москвы сообщали о громком взрыве.

Некоторые сообщения касались Серпухова в Московской области. Мониторинговые каналы высказывали предположение, что по региону могли нанести удар не только дроны, но и ракеты. Однако тип примененного вооружения и результаты возможной ракетной атаки официально не подтверждены.

В Липецке после взрывов загорелся жилой дом

В Липецке местные жители сообщали о взрывах, после которых в многоэтажном доме возник пожар.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, в результате атаки беспилотников в различных районах российского Липецка повреждены окна и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Пострадал мужчина 2001 года рождения — его госпитализировали, в настоящее время он получает необходимую медицинскую помощь. Также повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент инцидента медучреждение было закрыто, людей внутри не было. На местах падения обломков работают оперативные службы, все сообщения о последствиях атаки проверяются.

Взрывы также слышали в Туле, Курской и Белгородской областях

Сообщения о взрывах поступали и из других российских регионов.

Тульская область : местные жители сообщали о взрывах на фоне атаки беспилотников.

: местные жители сообщали о взрывах на фоне атаки беспилотников. Курская область : в регионе также поступали сообщения о взрывах и воздушной угрозе.

: в регионе также поступали сообщения о взрывах и воздушной угрозе. Белгородская область : местные информационные ресурсы сообщали о взрывах.

: местные информационные ресурсы сообщали о взрывах. Санкт-Петербург: в городе объявили об угрозе атаки беспилотников.

На данный момент нет полной, независимо подтвержденной информации о повреждениях во всех этих регионах, возможных потерях или пострадавших объектах.

Подтвердила ли Украина свою причастность к атаке

На момент публикации украинское военное командование официально не подтвердило свою причастность к описанной ночной атаке и не сообщало о её результатах.

Поэтому информацию о применении ракет, количестве беспилотников, которые якобы уничтожила российская ПВО, и масштабах повреждений следует рассматривать с учетом того, что часть данных поступает от российских официальных лиц и мониторинговых каналов.

Основным подтверждённым фактом на данный момент является то, что в ночь на 22 октября 2026 года российские регионы, в частности Московская и Липецкая области, подверглись атаке беспилотников, а местные службы сообщали о работе ПВО и последствиях падения обломков.

Напомним, в ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой на складе маркетплейса "Ozon" в Колпинском районе вспыхнул масштабный пожар. Под удар попал логистический центр площадью до 79 тысяч квадратных метров, который обеспечивает хранение, сортировку и отправку товаров покупателям.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 15 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, повредив шесть бомбардировщиков Су-34М.