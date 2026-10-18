Самая масштабная атака: в Санкт-Петербурге горит огромный склад Ozon (фото, видео)

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург оказался под массированной атакой Сил обороны Украины.

Среди ряда объектов, куда пожаловали украинские беспилотники, оказался и склад Ozon в Колпинском районе, сообщает OSINT-аналитик ASTRA.

Логистический центр на Софийской улице — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м. Он обеспечивает хранение, сортировку и обработку товаров, а также их последующую отправку в пункты выдачи и покупателей.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Информацию об ударе по нему подтверждает и украинский анонимный мониторинговый канал Exilenova+.

По данным росСМИ, сотрудники центра не пострадали, потому что их заблаговременно эвакуировали.

Кроме Ozon в городе продолжает полыхать нефтебаза "Ручьи" — крупнейший топливный терминал Санкт-Петербурга общей емкостью 73 900 м³. Используется для долгосрочного хранения и отгрузки АИ-92, АИ-95 и дизеля.

Видео дня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил "возгорание" на территории "Петербургского нефтяного терминала":

"В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета".

ГУ МЧС сообщали о двух пострадавших при пожаре в Московском районе Петербурга, который начался в 04:09, но не уточняли, что стало причиной пожара.

Также ASTRA сообщает, что БПЛА попал в вантовый автодорожный металлический мост через Корабельный фарватер, который находится в 4,5 км от нефтетерминала. Он входит в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД), платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города. Мост соединяет Кировский и Василеостровский районы, или Белый и Васильевский острова.

Его длина 622 метра, ширина — 39 метров (8 полос движения). Степень повреждений пока уточняется.

По данным OSINT-аналитиков, помимо ударов по нефтетопливному центру и дата-центру "Вконтакте", в Санкт-Петербурге была атакована подстанция "Восточная" мощностью 330 кВ. В результате атаки на этот объект в части Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 144 дрона.

По его информации, после ударов фиксировалось аварийное отключение электричества.

"В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", — написал он.

Минобороны РФ отчиталось, что уничтожило более 1000 украинских беспилотников в разных регионах страны.

Местные жители рассказывают, что первые взрывы прозвучали около двух часов ночи. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом во Всеволожске и на частный дом в Кировске, а также повредили линии электропередач в нескольких районах — из-за этого в регионе зафиксированы перебои с электричеством.

Работа аэропорта Пулково тоже была ограничена, во время атаки пассажирам и сотрудникам пришлось укрыться в безопасных местах.

Exilenova+ пишет и о пожаре в районе воинской части 17646-Ф около села Капорское в Ленинградской области.

Тем временем Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Только этой ночью было запущено баллистическую ракету "Искандер" и 180 дронов.

Накануне вечером в Полтаве в результате атаки "Бандеролью" зафиксировано попадание в частный сектор, в результате которого погиб 59-летний мужчина, еще несколько человек ранены. В запорожье российские террористы убили местную жительницу.

В ночь на 18 октября ВС РФ нанесли очередной удар по Винницкой области, поразив объекты критически важной инфраструктуры. В результате атаки в регионе введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, российские военные начали реализовывать план по "ухудшению качества жизни" в крупных городах Украины. Для этого в населенных пунктах "выбивают" электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализацию.

Также сообщалось, что Россия хочет разместить в Беларуси баллистику, чтобы атаковать западные области Украины