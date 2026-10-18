Наймасштабніша атака: у Санкт-Петербурзі горить величезний склад Ozon (фото, відео)

У ніч на 18 жовтня Санкт-Петербург зазнав масованої атаки з боку Збройних сил України.

Серед низки об’єктів, куди завітали українські безпілотники, опинився й склад Ozon у Колпінському районі, повідомляє OSINT-аналітик ASTRA.

Логістичний центр на вулиці Софійській — один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м. Він забезпечує зберігання, сортування та обробку товарів, а також їх подальшу відправку до пунктів видачі та покупців.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Інформацію про удар по ньому підтверджує й український анонімний моніторинговий канал Exilenova+.

За даними російських ЗМІ, співробітники центру не постраждали, оскільки їх заздалегідь евакуювали.

Окрім "Ozon", у місті продовжує палати нафтобаза "Ручьи" — найбільший паливний термінал Санкт-Петербурга загальною місткістю 73 900 м³. Вона використовується для довгострокового зберігання та відвантаження АІ-92, АІ-95 та дизельного палива.

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Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов підтвердив "пожежу" на території "Петербурзького нафтового терміналу":

"Наразі підрозділи МНС ліквідують пожежу на об'єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносільському, Красногвардійському, Московському районах та на території "Петербурзького нафтового терміналу". З міркувань безпеки обмежено роботу аеропорту Пулково. Жертв немає. Можливі перебої в роботі мобільного інтернету".

Головне управління МНС повідомило про двох постраждалих під час пожежі в Московському районі Петербурга, яка почалася о 04:09, але не уточнило, що стало причиною пожежі.

Також ASTRA повідомляє, що БПЛА врізався у вантовий автомобільний металевий міст через Корабельний фарватер, який розташований за 4,5 км від нафтотерміналу. Він входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД) — платної автомагістралі, яка з’єднує південну та північну частини Санкт-Петербурга. Міст з'єднує Кіровський і Василеостровський райони, або Білий і Василівський острови.

Його довжина становить 622 метри, ширина — 39 метрів (8 смуг руху). Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

За даними OSINT-аналітиків, окрім ударів по нафтопаливному центру та дата-центру "Вконтакте", у Санкт-Петербурзі було атаковано підстанцію "Восточная" потужністю 330 кВ. В результаті атаки на цей об’єкт у частині Ленінградської області та в самому Санкт-Петербурзі спостерігаються масштабні відключення електроенергії.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над регіоном було збито 144 дрони.

За його інформацією, після ударів було зафіксовано аварійне відключення електроенергії.

"Наразі триває відключення двох трансформаторних підстанцій у Яніно; у зоні відключення перебувають 50 багатоквартирних будинків, близько 20 тисяч осіб", — написав він.

Міноборони РФ повідомило, що знищило понад 1000 українських безпілотників у різних регіонах країни.

Місцеві мешканці розповідають, що перші вибухи пролунали близько другої години ночі. Уламки дронів впали на багатоквартирний будинок у Всеволожську та на приватний будинок у Кіровську, а також пошкодили лінії електропередач у кількох районах — через це в регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням.

Робота аеропорту "Пулково" теж була обмежена; під час атаки пасажирам і співробітникам довелося сховатися в безпечних місцях.

Exilenova+ також повідомляє про пожежу в районі військової частини 17646-Ф поблизу села Капорське в Ленінградській області.

Тим часом Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Лише цієї ночі було запущено балістичну ракету "Іскандер" та 180 дронів.

Напередодні ввечері в Полтаві внаслідок атаки "Бандероль" зафіксовано влучання у приватний сектор, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. У Запоріжжі російські терористи вбили місцеву мешканку.

У ніч на 18 жовтня ЗС РФ завдали чергового удару по Вінницькій області, пошкодивши об’єкти критично важливої інфраструктури. У результаті атаки в регіоні введено аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, що російські військові почали втілювати в життя план щодо "погіршення якості життя" у великих містах України. Для цього в населених пунктах "виводять з ладу" електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію.

Також повідомлялося, що Росія хоче розмістити в Білорусі балістичну зброю, щоб атакувати західні області України