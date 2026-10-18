У Вінницькій області почалися аварійні відключення світла: РФ зруйнувала критичну інфраструктуру

У ніч на 18 жовтня росіяни завдали чергового удару по Вінницькій області, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки в регіоні діють аварійні відключення електроенергії.

В області фіксуються руйнування критичної інфраструктури внаслідок атаки росіян. Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Подекуди об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні джерела живлення, попередила посадовиця. Водночас, за її прогнозами, найближчим часом ситуація з електропостачанням в області залишатиметься нестабільною, хоча енергетики вже працюють над відновленням живлення.

"Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі", — закликала Заболотна.

В ОВА повідомили про аварійні знеструмлення на Вінниччині Фото: Скрін

Варто додати, що, станом на вечір 17 жовтня, у Вінниці знову виникли проблеми із запуском головної водопровідної станції через нестабільну напругу в електромережі. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на "Вінницяоблводоканал".

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Станція повторно зупинилася після короткочасного зникнення напруги. Її працівникам довелося запускати з нуля.

Блекаут у Вінниці: що відомо

17 жовтня міський голова Сергій Моргунов повідомив про тотальний блекаут у Вінниці внаслідок атаки російських дронів. Критичну інфраструктуру міста перевели на резервне живлення. У місті призупинили рух електротранспорту.

Ввечері місцеве видання Вінниця.info розповіло, що у Вінниці людям доводилося набирати воду у криницях та колодязях через тотальний блекаут. У "Вінницяобленерго" повідомили, що унаслідок російського удару було пошкоджено одну з підстанцій, що призвело до масштабного знеструмлення.