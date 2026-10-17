Блекаут у Вінниці: у місті утворилися величезні черги до криниць, а вантажівки тягнуть трамваї
Через російську атаку у Вінниці стався масштабний блекаут. Місто на деякий час залишилося без електрики та води.
У суботу, 17 жовтня, мешканцям Вінниці доводилося набирати воду у криницях та колодязях. Про це повідомляє місцеве видання Вінниця.info.
Оскільки у акваматах виник дефіцит води, біля кожного джерела згодом утворилися великі черги городян з відрами, каністрами та пляшками.
У деяких випадках за водою можна простояти й пару годин.
Блекаут у Вінниці: реакція влади та комунальників
Міський голова Сергій Моргунов попередив городян, що водопостачання відновиться не так швидко й оприлюднив карту з резервними джерелами, у яких можна набрати питної та технічної води.
Посадовець наголосив, що каналізаційні станції та очисні споруди міста працюють на генераторах, оскільки водоканал не мав стабільної напруги для подачі води та водовідведення.
Своєю чергою у "Вінницяоблводоканал" повідомили, що підприємство розпочало запуск водогону. Причому систему потрібно наповнювати повільно, щоб не виникло гідравлічного удару, який може порвати труби. Тому комунальники прогнозують вихід на робочий режим не раніше 22:00 та довше.
У "Вінницяобленерго" повідомили, що унаслідок російського удару було пошкоджено одну з підстанцій, що призвело до масштабного знеструмлення. Об'єм робіт дуже великий, утім, а фахівці поступово відновлюють пошкоджене обладнання та задіюють резервні схеми живлення.
Також енергетики звернулися до містян, закликавши вмикати прилади поступово та користуватися електроенергією лише за нагальної потреби.
Зі свого боку Вінницька транспортна компанія повідомляла, що трамваї та тролейбуси у місті тимчасово не курсуватимуть, натомість на маршрутах працюватимуть автобуси, маршрутки та тролейбуси з автономним ходом. Утім транспортники закликали вінничан, за можливості, утриматися від поїздок без нагальної потреби.
Тим часом місцеві канали показали, як у трамвайному депо вийшли з ситуації, коли світло зненацька зникло у мережі.
На допомогу електротранспорту, що зупинилося на колії, прийшла вантажівка, аби притягнути трамвай у гараж.
Пізніше мер додав, що місто тимчасово обмежує споживання електроенергії для стабілізації мережі, зокрема не випускає на маршрути електротранспорт. А вуличне освітлення, з міркувань безпеки, працюватиме лише на 50% потужності.
Нагадаємо, через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. У разі зникнення інтернету. аби дізнаватися актуальну інформацію, Моргунов радив слухати радіо "Місто над Бугом".
Фокус писав, що російські військові почали втілювати план щодо "погіршення якості життя" у великих містах України. Для цього в населених пунктах "вибивають" електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію.