Блекаут у Вінниці: у місті утворилися величезні черги до криниць, а вантажівки тягнуть трамваї

Через російську атаку у Вінниці стався масштабний блекаут. Місто на деякий час залишилося без електрики та води.

У суботу, 17 жовтня, мешканцям Вінниці доводилося набирати воду у криницях та колодязях. Про це повідомляє місцеве видання Вінниця.info.

Оскільки у акваматах виник дефіцит води, біля кожного джерела згодом утворилися великі черги городян з відрами, каністрами та пляшками.

Черга до колодязя у Вінниці Фото: Вінниця.info

У деяких випадках за водою можна простояти й пару годин.

Блекаут у Вінниці: реакція влади та комунальників

Міський голова Сергій Моргунов попередив городян, що водопостачання відновиться не так швидко й оприлюднив карту з резервними джерелами, у яких можна набрати питної та технічної води.

Колодязі у Вінниці Фото: Скріншот

Посадовець наголосив, що каналізаційні станції та очисні споруди міста працюють на генераторах, оскільки водоканал не мав стабільної напруги для подачі води та водовідведення.

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допис Сергія Моргунова Фото: Скріншот

Своєю чергою у "Вінницяоблводоканал" повідомили, що підприємство розпочало запуск водогону. Причому систему потрібно наповнювати повільно, щоб не виникло гідравлічного удару, який може порвати труби. Тому комунальники прогнозують вихід на робочий режим не раніше 22:00 та довше.

Допис "Вінницяоблводоканалу" Фото: скріншот

У "Вінницяобленерго" повідомили, що унаслідок російського удару було пошкоджено одну з підстанцій, що призвело до масштабного знеструмлення. Об'єм робіт дуже великий, утім, а фахівці поступово відновлюють пошкоджене обладнання та задіюють резервні схеми живлення.

Допис обленерго Фото: скріншот

Також енергетики звернулися до містян, закликавши вмикати прилади поступово та користуватися електроенергією лише за нагальної потреби.

Зі свого боку Вінницька транспортна компанія повідомляла, що трамваї та тролейбуси у місті тимчасово не курсуватимуть, натомість на маршрутах працюватимуть автобуси, маршрутки та тролейбуси з автономним ходом. Утім транспортники закликали вінничан, за можливості, утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Тим часом місцеві канали показали, як у трамвайному депо вийшли з ситуації, коли світло зненацька зникло у мережі.

На допомогу електротранспорту, що зупинилося на колії, прийшла вантажівка, аби притягнути трамвай у гараж.

Пізніше мер додав, що місто тимчасово обмежує споживання електроенергії для стабілізації мережі, зокрема не випускає на маршрути електротранспорт. А вуличне освітлення, з міркувань безпеки, працюватиме лише на 50% потужності.

Фото: скріншот

Нагадаємо, через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. У разі зникнення інтернету. аби дізнаватися актуальну інформацію, Моргунов радив слухати радіо "Місто над Бугом".

Фокус писав, що російські військові почали втілювати план щодо "погіршення якості життя" у великих містах України. Для цього в населених пунктах "вибивають" електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію.