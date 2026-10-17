Блэкаут в Виннице: в городе образовались огромные очереди к колодцам, а грузовики буксируют трамваи

В результате российской атаки в Виннице произошел масштабный блэкаут. Город на некоторое время остался без электричества и воды.

В субботу, 17 октября, жителям Винницы приходилось набирать воду из колодцев. Об этом сообщает местное издание "Винница.info".

Поскольку в акваматах возник дефицит воды, возле каждого источника впоследствии образовались большие очереди горожан с ведрами, канистрами и бутылками.

Очередь к колодцу в Виннице Фото: Вінниця.info

В некоторых случаях за водой приходится простоять даже пару часов.

Отключение электричества в Виннице: реакция властей и коммунальных служб

Мэр Сергей Моргунов предупредил горожан, что водоснабжение возобновится нескоро, и обнародовал карту с резервными источниками, где можно набрать питьевую и техническую воду.

Колодцы в Виннице Фото: Скриншот

Чиновник подчеркнул, что канализационные станции и очистные сооружения города работают на генераторах, поскольку у "Водоканала" не было стабильного напряжения для подачи воды и водоотведения.

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сообщение Сергея Моргунова Фото: Скриншот

В свою очередь, в "Винницаоблводоканале" сообщили, что предприятие приступило к запуску водопровода. При этом систему необходимо наполнять медленно, чтобы не возник гидравлический удар, который может разорвать трубы. Поэтому коммунальщики прогнозируют выход на рабочий режим не раньше 22:00 и даже позже.

Сообщение "Винницаоблводоканала" Фото: скриншот

В "Винницаоблэнерго" сообщили, что в результате российского удара была повреждена одна из подстанций, что привело к масштабному отключению электроэнергии. Объем работ очень велик, однако специалисты постепенно восстанавливают поврежденное оборудование и задействуют резервные схемы питания.

Сообщение "Обленерго" Фото: скриншот

Кроме того, энергетики обратились к горожанам с призывом включать электроприборы постепенно и пользоваться электроэнергией только в случае крайней необходимости.

Со своей стороны, Винницкая транспортная компания сообщила, что трамваи и троллейбусы в городе временно не будут курсировать, а на маршрутах будут работать автобусы, маршрутки и троллейбусы с автономным приводом. Также транспортники призвали жителей Винницы, по возможности, воздержаться от поездок без насущной необходимости.

Тем временем местные каналы показали, как в трамвайном депо справились с ситуацией, когда в сети внезапно отключилось электричество.

На помощь остановившемуся на путях электротрамваю пришел грузовик, чтобы отбуксировать трамвай в гараж.

Позже мэр добавил, что город временно ограничивает потребление электроэнергии для стабилизации сети, в частности, не выпускает на маршруты электротранспорт. А уличное освещение, из соображений безопасности, будет работать лишь на 50% мощности.

Фото: скриншот

Напомним, из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. В случае отключения интернета Моргунов советовал слушать радио "Місто над Бугом", чтобы узнавать актуальную информацию.

Фокус писал, что российские военные приступили к реализации плана по "ухудшению качества жизни" в крупных городах Украины. Для этого в населенных пунктах "выбивают" электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализацию.