Блэкаут в Виннице: в городе образовались огромные очереди к колодцам, а грузовики буксируют трамваи
В результате российской атаки в Виннице произошел масштабный блэкаут. Город на некоторое время остался без электричества и воды.
В субботу, 17 октября, жителям Винницы приходилось набирать воду из колодцев. Об этом сообщает местное издание "Винница.info".
Поскольку в акваматах возник дефицит воды, возле каждого источника впоследствии образовались большие очереди горожан с ведрами, канистрами и бутылками.
В некоторых случаях за водой приходится простоять даже пару часов.
Отключение электричества в Виннице: реакция властей и коммунальных служб
Мэр Сергей Моргунов предупредил горожан, что водоснабжение возобновится нескоро, и обнародовал карту с резервными источниками, где можно набрать питьевую и техническую воду.
Чиновник подчеркнул, что канализационные станции и очистные сооружения города работают на генераторах, поскольку у "Водоканала" не было стабильного напряжения для подачи воды и водоотведения.
В свою очередь, в "Винницаоблводоканале" сообщили, что предприятие приступило к запуску водопровода. При этом систему необходимо наполнять медленно, чтобы не возник гидравлический удар, который может разорвать трубы. Поэтому коммунальщики прогнозируют выход на рабочий режим не раньше 22:00 и даже позже.
В "Винницаоблэнерго" сообщили, что в результате российского удара была повреждена одна из подстанций, что привело к масштабному отключению электроэнергии. Объем работ очень велик, однако специалисты постепенно восстанавливают поврежденное оборудование и задействуют резервные схемы питания.
Кроме того, энергетики обратились к горожанам с призывом включать электроприборы постепенно и пользоваться электроэнергией только в случае крайней необходимости.
Со своей стороны, Винницкая транспортная компания сообщила, что трамваи и троллейбусы в городе временно не будут курсировать, а на маршрутах будут работать автобусы, маршрутки и троллейбусы с автономным приводом. Также транспортники призвали жителей Винницы, по возможности, воздержаться от поездок без насущной необходимости.
Тем временем местные каналы показали, как в трамвайном депо справились с ситуацией, когда в сети внезапно отключилось электричество.
На помощь остановившемуся на путях электротрамваю пришел грузовик, чтобы отбуксировать трамвай в гараж.
Позже мэр добавил, что город временно ограничивает потребление электроэнергии для стабилизации сети, в частности, не выпускает на маршруты электротранспорт. А уличное освещение, из соображений безопасности, будет работать лишь на 50% мощности.
Напомним, из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. В случае отключения интернета Моргунов советовал слушать радио "Місто над Бугом", чтобы узнавать актуальную информацию.
Фокус писал, что российские военные приступили к реализации плана по "ухудшению качества жизни" в крупных городах Украины. Для этого в населенных пунктах "выбивают" электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализацию.