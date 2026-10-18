В Винницкой области начались аварийные отключения электричества: РФ разрушила критически важную инфраструктуру

В ночь на 18 октября россияне нанесли очередной удар по Винницкой области, поразив объекты критически важной инфраструктуры. В результате атаки в регионе введены аварийные отключения электроэнергии.

В области фиксируются случаи разрушения критически важной инфраструктуры в результате атак со стороны россиян. Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

В некоторых местах объекты критической инфраструктуры перешли на резервные источники питания, предупредила чиновница. В то же время, по ее прогнозам, в ближайшее время ситуация с электроснабжением в области будет оставаться нестабильной, хотя энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Просьба к жителям Винницкой области: не включайте все электроприборы одновременно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети", — призвала Заболотная.

Видео дня

В ОГА сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в Винницкой области Фото: Скрін

Стоит добавить, что по состоянию на вечер 17 октября в Виннице вновь возникли проблемы с запуском главной водопроводной станции из-за нестабильного напряжения в электросети. Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на "Винницаоблводоканал".

Станция вновь остановилась после кратковременного отключения напряжения. Ее сотрудникам пришлось запускать ее с нуля.

Отключение электричества в Виннице: что известно

17 октября мэр Сергей Моргунов сообщил о полном отключении электроэнергии в Виннице в результате атаки российских дронов. Критически важные объекты инфраструктуры города перевели на резервное питание. В городе приостановили движение электротранспорта.

Вечером местное издание "Винница.info" сообщило, что в Виннице людям приходилось набирать воду из колодцев из-за тотального отключения электроэнергии. В "Винницаоблэнерго" сообщили, что в результате российского удара была повреждена одна из подстанций, что привело к масштабному отключению электроэнергии.