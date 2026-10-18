У Санкт-Петербурзі дрони уразили нафтопаливний порт і датацентр "Вконтакте": спалахнула сильна пожежа (відео)

У ніч на 18 жовтня у російському Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Після серії ударів у місті спалахнули сильні пожежі у районі місцевого порту і датацентру "Вконтакте", після чого у сервісах компанії спостерігається масштабний збій.

За попередньою інформацією, у Санкт-Петербурзі БпЛА уразили великий нафтопаливний порт, який вважається одним із найбільших спеціалізованих терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"У Петербурзі був атакований нафтопаливний порт", — пишуть аналітики, які дослідили кадри з місця подій.

Очевидці повідомляють, що у порту після атаки палає цистерна з нафтопродуктами. Проте офіційних даних про це наразі немає.

Кадри атаки дронів на нафтопаливний порт і датацентр "Вконтакте" у Санкт-Петербурзі

Близько 04:00 дрони також уразили великий центр обробки даних російської соціальної мережі "Вконтакте", повідомили OSINT-канали. На місці також фіксується займання.

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Атака дронів на датацентр "Вконтакте" у Санкт-Петербурзі 18 жовтня

Після серії ударів у роботі сервісів "Вконтакте" також почали спостерігатися масштабні збої. Користувачі скаржаться, що не можуть відкрити повідомлення і переглянути медіафайли, а також росіяни не можуть зайти у власні акаунти.

Масштабний збій стався у сервісах "Вконтакте" після атаки дронів на датацентр Фото: Exilenova+

Також, за даними OSINT-аналітиків, окрім ударів по нафтопаливному центрі та датацентру "Вконтакте", у Санкт-Петербурзі було атаковано підстанцію "Восточная" потужністю 330 кВ. Внаслідок атаки по цьому об'єкту у частині Ленінградської області та у самому Санкт-Петербурзі спостерігаються масштабні відключення електроенергії.

Російська влада на момент публікації атаки на вищезгадані об'єкти не підтверджувала. Губернатор Ленінградської області, за даними росЗМІ, заявляв про збиття щонайменше 57 безпілотників у небі над регіоном у цю ніч.

Нагадаємо, раніше дрони уразили датацентр "Яндекса" у Рязанській області РФ.

Також днями дрони атакували датацентр "Яндекса" у російському Володимирі.