Спалахи у небі й на землі: у Володимирі дрони повторно атакували дата-центр "Яндекс" (відео)

В ніч на 16 жовтня у Володимирі у Російській Федерації почули близько десятка вибухів, показали відео з мережі. Було гучно у повітрі та на землі після можливих влучань по дата-центру Yandex, а росіяни почали скаржитись на проблеми у роботі сервісів. Як відбувся нічний наліт безпілотників на стратегічний об'єкт РФ, розташований за 600 км від України та за 100 км від західних околиць Москви?

Перша інформація про вибухи у Володимирі з'явилась у мережі близько 1 год 16 жовтня, ідеться у Telegram-каналі Supernova+. Місцеві жителі опублікували низку відео, на яких зафіксували спалахи, деренчання моторів дронів та звук польоту більш масштабного засобу ураження, схожого на ракету. Згідно з даними адміністраторів OSINT-пабліку, може ітись про повторне влучання у дата-центр Yandex.

На відео з Володимира росіяни ділились враженнями від атаки дронів 16 жовтня. Один з місцевих жителів, спостерігаючи за вибухами та спалахами вогню, говорив "якийсь караул". Інший після гулу засобу ураження та ще одного вибуху зауважив, що могло статись влучання, але об'єкт, який міг потрапити під удар, не назвав.

Видео дня

Дата-центрах Yandex — об'єкт на східній околиці міста Володимир, розташований у районі Енергетик. На Google maps об'єкт має орієнтовні координати 56.10157, 40.19054. За цими координатами — група з чотирьох будівель, які підписані як дата-центр: площа — близько 6 тис. кв. м кожен. Поруч, на відстані 1,6 км на схід — підстанція "Володимир 750/500/220/110 кВ", а за 4 км на схід — ЗРК "Панцирь", уточнили у мережі.

Удар по дата-центрах Yandex — координати об'єктів у Володимирі Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ поки не підтверджував атаку на стратегічний об'єкт — на дата-центри Yandex у Володимирі 16 жовтня.

Удар по дата-центрах Yandex — деталі

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку дронів на регіон. О 8 год 16 жовтня посадовець написав, що БпЛА начебто атакували "об'єкт теплової інфраструктури", але засоби ППО збили усі повітряні цілі. Зі слів Авдєєва, є "незначні пошкодження", а руйнувань — не було. Також він додав, що атака дронів триває.

Удар по дата-центрах Yandex — губернатор Авдєєв про атаку дронів на Володимир у РФ 16 жовтня Фото: Скриншот

Тим часом сервіс моніторингу роботи інтернет-сервісів у РФ показав, що у сервісів Yandex в ніч на 16 жовтня рівень збоїв — близько 10%. Користувачі опублікували низку скарг на сервіси: серед них — скарги на неробочий сайт, проблеми з "Яндекс Пробки, Яндекс Транспорт, Яндекс Электрички", неробочий пошук у мережі та проблеми із завантаженням результатів пошуку, не відкриваються "Яндекс Карти".

Удар по дата-центрах Yandex — робота сервісів 16 жовтня Фото: Скриншот

Удар по дата-центрах Yandex — скарги на роботу сервісів 16 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, 11 жовтня дата-центр "Яндекса" у Володимирі вже потрапляв під удар дронів України. Сервіс призупинив роботу після атаки, а компанія оголосила про повну зупинку Центру обробки даних, а користувачі скаржились не 80 непрацюючих сервісів. Губернатор Авдєєв визнав пожежу на об'єкті інфраструктури та відключення двох електропідстанцій. Крім того, 7-8 жовтня аналогічні атаки на дата-центри Yandex відбулись у Калузі та у Сасовому у Підмосков'ї.

Нагадуємо, експерти розповіли Фокусу про наслідки влучань по дата-центрах Yandex у РФ та про те, як це вплине на роботу ППО російської армії.