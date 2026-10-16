Вспышки в небе и на земле: во Владимире дроны повторно атаковали дата-центр "Яндекс" (видео)

В ночь на 16 октября во Владимире в Российской Федерации раздалось около десятка взрывов, показали видео из сети. В воздухе и на земле раздались громкие звуки после возможных попаданий по дата-центру "Яндекс", а россияне начали жаловаться на проблемы в работе сервисов. Как произошёл ночной налёт беспилотников на стратегический объект РФ, расположенный в 600 км от Украины и в 100 км от западных окраин Москвы?

Первые сообщения о взрывах во Владимире появились в сети около 1 часа ночи 16 октября, говорится в Telegram-канале Supernova+. Местные жители опубликовали ряд видео, на которых запечатлели вспышки, гул моторов дронов и звук полета более крупного средства поражения, похожего на ракету. Согласно данным администраторов OSINT-паблика, речь может идти о повторном попадании в дата-центр "Яндекса".

На видео из Владимира россияне делились впечатлениями от атаки дронов 16 октября. Один из местных жителей, наблюдая за взрывами и вспышками огня, говорил: "Какой-то кошмар". Другой, после гула средства поражения и ещё одного взрыва, заметил, что, возможно, произошло попадание, но объект, который мог попасть под удар, не назвал.

Видео дня

Дата-центры "Яндекса" — объект на восточной окраине города Владимира, расположенный в районе "Энергетик". На Google Maps объект имеет ориентировочные координаты 56.10157, 40.19054. По этим координатам находится группа из четырёх зданий, обозначенных как дата-центр: площадь каждого — около 6 тыс. кв. м. Рядом, на расстоянии 1,6 км к востоку — подстанция "Владимир 750/500/220/110 кВ", а в 4 км к востоку — ЗРК "Панцирь", уточнили в сети.

Удар по дата-центрам "Яндекса" — координаты объектов в Владимире Фото: Google Maps

Генеральный штаб ВСУ пока не писал об ударе по стратегическому объекту — по дата-центру "Яндекса" во Владимире 16 октября.

Атака на дата-центры "Яндекса" — подробности

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку дронов на регион. В 8:00 16 октября чиновник написал, что БПЛА якобы атаковали "объект тепловой инфраструктуры", но средства ПВО сбили все воздушные цели. По словам Авдеева, имеются "незначительные повреждения", а разрушений — не было. Также он добавил, что атака дронов продолжается.

Удар по дата-центрам "Яндекса" — губернатор Авдеев об атаке дронов на Владимир в РФ 16 октября Фото: Скриншот

Между тем сервис мониторинга работы интернет-сервисов в РФ показал, что у сервисов "Яндекс" в ночь на 16 октября уровень сбоев составил около 10 %. Пользователи опубликовали ряд жалоб на сервисы: среди них — жалобы на неработающий сайт, проблемы с "Яндекс Пробки", "Яндекс Транспорт", "Яндекс Электрички", неработающий поиск в сети и проблемы с загрузкой результатов поиска, не открываются "Яндекс Карты".

Атака на дата-центры "Яндекса" — работа сервисов 16 октября Фото: Скриншот

Атака на дата-центры "Яндекса" — жалобы на работу сервисов 16 октября Фото: Скриншот

Отметим, что 11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире уже подвергался атаке украинских дронов. Сервис приостановил работу после атаки, а компания объявила о полной остановке центра обработки данных, при этом пользователи жаловались на 80 неработающих сервисов. Губернатор Авдеев подтвердил пожар на объекте инфраструктуры и отключение двух электроподстанций. Кроме того, 7–8 октября аналогичные атаки на дата-центры "Яндекса" произошли в Калуге и в Сасово под Москвой.

Напоминаем, что эксперты рассказали Фокусу о последствиях ударов по дата-центрам "Яндекса" в РФ и о том, как это повлияет на работу ПВО российской армии.