В Санкт-Петербурге дроны поразили нефтетопливный порт и датацентр "Вконтакте": вспыхнул сильный пожар (видео)
В ночь на 18 октября в российском Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. После серии ударов в городе вспыхнули сильные пожары в районе местного порта и датацентра "ВКонтакте", после чего в сервисах компании наблюдается масштабный сбой.
По предварительным данным, в Санкт-Петербурге БПЛА нанесли удар по крупному нефтегазовому порту, который считается одним из крупнейших специализированных терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.
"В Петербурге был атакован нефтетопливный порт", — пишут аналитики, изучившие кадры с места событий.
Очевидцы сообщают, что в порту после атаки горит цистерна с нефтепродуктами. Однако официальных данных об этом пока нет.
Около 04:00 дроны также нанесли удар по крупному центру обработки данных российской социальной сети "ВКонтакте", сообщили OSINT-каналы. На месте также зафиксировано возгорание.
После серии атак в работе сервисов "ВКонтакте" также начали наблюдаться масштабные сбои. Пользователи жалуются, что не могут открыть сообщения и просматривать медиафайлы, а также что россияне не могут войти в свои аккаунты.
Кроме того, по данным OSINT-аналитиков, помимо ударов по нефтетопливному центру и дата-центру "Вконтакте", в Санкт-Петербурге была атакована подстанция "Восточная" мощностью 330 кВ. В результате атаки на этот объект в части Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.
На момент публикации российские власти не подтверждали нападения на вышеупомянутые объекты. Губернатор Ленинградской области, по данным российских СМИ, заявил о сбивании как минимум 57 беспилотников в небе над регионом в эту ночь.
Напомним, ранее дроны нанесли удар по дата-центру "Яндекса" в Рязанской области РФ.
Кроме того, на днях дроны атаковали датацентр "Яндекса" в российском Владимире.