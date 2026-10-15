Атака на Борисоглебск: украинские ВМС нанесли удар "Нептуном" по шести Су-34

В ночь на 15 октября Вооруженные силы Украины атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Военно-морские силы ВСУ подтвердили удар и сообщили, что в результате атаки поражены шесть вражеских бомбардировщиков Су-34М.

Также поражено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома

Удары нанесены с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун".

В ВМС ВСУ отметили, что Су-34М способны нести одновременно несколько управляемых и фугасных авиабомб, ракеты разного типа, и являются одним из ключевых средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым населенным пунктам.

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"Поражение враждебных Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации в соответствующих направлениях фронта", — отметили в командовании.

Ранее украинские средства поражения уже атаковали по аэродром "Борисоглебск", с которого взлетают Су-34 для нанесения ударов по Сумской и Черниговской областям, а также по линии фронта на востоке.

Напомним, что еще известно о сегодняшней атаке по военному аэродрому россиян.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по НПЗ в РФ после того как Кремль отказался соблюдать "энергетическое перемирие".