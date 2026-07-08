Место базирования истребителей: дроны атаковали военную авиабазу в Воронежской области РФ, — соцсети (видео)

В ночь на 8 июля беспилотники атаковали Воронежскую область России. Под ударом мог оказаться российский военный аэродром, на котором базируются, в частности, истребители Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

После взрывов на месте разразился масштабный пожар. Об атаке сообщили OSINT-аналитики.

"Борисоглебск, Воронежская область. Вероятно, ударные БПЛА СОУ атаковали местный военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника", — пишут аналитики.

OSINT-каналы проанализировали кадры с места атаки беспилотников. Согласно анализу, целью обстрела действительно могла стать эта авиабаза, на что указывают местоположение и объекты, расположенные на территории и вблизи.

Аналитики сообщают об ударе по российской авиабазе "Борисоглебск" Фото: Exilenova+

Другие мониторинговые ресурсы предполагают, что под атакой также могла оказаться нефтебаза, расположенная в районе упомянутой выше авиабазы.

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На момент публикации подтверждений об атаке на этот объект не поступало. Российские власти не прокомментировали обстрел региона.

Стоит отметить, что аэродром "Борисоглебск" уже не впервые становится мишенью атак беспилотников. На этом объекте россияне размещают значительную часть военной авиации, которую задействуют в войне с Украиной.

Напомним, 7 июля командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении 12 российских танкеров в Азовском море, которые перевозили топливо в оккупированный Крым.

Кроме того, 7 июля OSINT-каналы сообщили о поражении ряда российских объектов в оккупированном Крыму: под ударом оказались позиции С-400 и энергетические объекты.