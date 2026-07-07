"Прикурили" еще 2 судна: "Мадяр" сообщил о поражении 12 российских танкеров (видео)

Дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по кораблям "теневого флота" РФ, которые доставляли топливо в оккупированный Крым.

"Только что "Птахи СБС" прикурили в Азовском море ещё два танкера. Номера 9 и 10 за текущие сутки, всего 12 судов. Но отчеты уже завтра, впереди долгая для хробаков ночь", — рассказал Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС.

Танкеры, которые были поражены Силами беспилотных систем, находятся под западными санкциями, сообщил Роберт Бровди.

Кроме того, он сообщил, что были поражены несколько энергетических объектов в оккупированном Крыму.

Ранее Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили восемь танкеров, перевозивших топливо в оккупированный Крым. Все эти суда относятся к теневому флоту России и находятся под международными санкциями. Операция состоялась в Азовском море, где также были поражены сухогруз и паром. Это часть более широкой кампании Украины против российских регионов и оккупированных территорий.

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"Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и задержаны за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", — написал Бровди.

Он отметил, что танкеры идентифицированы: они построены в 2006–2012 годах и находятся под международными санкциями. Речь идет о судах VENUS III, SANAR-1, SANAR-17, CLIMENE, TETI, "Алексей Саврасов", "Пенелопа", а также об еще одном танкере, название которого выясняется.

В СБС уточнили, что захваченные танкеры перевозили топливо на временно оккупированную территорию Крыма.

"Кроме того, операторы 427-й отдельной бригады "Рарог" поразили сухогруз в акватории Азовского моря. Также операторы 1-го отдельного центра поразили паром в акватории временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Издание Фокус подробно писало об атаках "Птахів Мадяра" на вражеские цели в ночь на 7 июля.

4 июня произошла еще одна атака на российский корабль. Дроны СБС нанесли удар по сторожевому кораблю "Светляк", который россияне использовали в логистических целях.