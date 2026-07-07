"Прикурили" ще 2 судна: "Мадяр" відзвітував про ураження 12 російських танкерів (відео)

Дрони Сил безпілотних систем уразили кораблі "тіньового флоту" РФ, які транспортували пальне до окупованого Криму.

"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден. Але звіти вже завтра, попереду довга для хробаків ніч", — розповів Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС.

Танкери, які уразили Сили безпілотних систем, перебувають під західними санкціями, розповів Роберт Бровді.

Також він повідомив, що було уражено кілька енергооб'єктів в окупованому Криму.

Раніше Сили безпілотних систем Збройних Сил України уразили вісім танкерів, що транспортували пальне до окупованого Криму. Всі ці судна належать до тіньового флоту Росії і перебувають під міжнародними санкціями. Операція відбулася в Азовському морі, де також були уражені суховантаж і паром. Це частина ширшої кампанії України проти російських регіонів та окупованих територій.

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"Вісім танкерів тіньового флоту РФ впольовано та прикурено за одну ніч пілотами "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра". Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває", – написав Бровді.

Він зазначив, що танкери ідентифіковано: вони побудовані у 2006-2012 роках і перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться про судна VENUS III, SANAR-1, SANAR-17, CLIMENE, TETI, "Алексей Саврасов", "Пенелопа", а також про ще один танкер, назва якого з'ясовується.

У СБС уточнили, що уражені танкери транспортували пальне на тимчасово окуповану територію Криму.

"Окремо оператори 427-ї окремої бригади "Рарог" уразили судно-суховантаж в акваторії Азовського моря. Також оператори 1-го окремого центру уразили пором в акваторії тимчасово окупованого Криму", – йдеться у повідомленні.

Фокус докладно писав про атаки "Птахів Мадяра" на ворожі цілі в ніч на 7 липня.

4 червня сталась інша атака на російський корабель. Дрони СБС вдарили по сторожовому кораблю "Світляк", який росіяни використовували для логістичних цілей.