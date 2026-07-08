Місце базування винищувачів: дрони уразили військову авіабазу у Воронезькій області РФ, — соцмережі (відео)

У ніч на 8 липня безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Під ударом міг опинитися військовий аеродром росіян, де базуються зокрема винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ.

Після вибухів на місці здійнялася масштабна пожежа. Про атаку повідомили OSINT-аналітики.

"Борисоглєбськ, Воронезька область. Ймовірно, ударні БпЛА СОУ атакували місцевий військовий аеродром, де базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка", — пишуть аналітики.

OSINT-канали дослідили кадри з місця атаки безпілотників. Відповідно до аналізу, ціллю обстрілу дійсно могла стати ця авіабаза, на що вказує локація та об'єкти, розташовані на території і поблизу.

Аналітики повідомляють про удар по авіабазі росіян "Борисоглєбськ" Фото: Exilenova+

Інші моніторингові ресурси припускають, що під атакою також могла опинитися нафтобаза, яка розташована у районі згаданої вище авіабази.

Відео дня

На момент публікації підтверджень атаки по об'єкту не надходило. Російська влада не коментувала обстрілу регіону.

Варто зауважити, що аеродром "Борисоглєбськ" вже не вперше стає ціллю атак безпілотників. На цій локації росіяни розміщують значну частину військової авіації, яку застосовують у війни з Україною.

Нагадаємо, 7 липня командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про ураження 12 російських танкерів в Азовському морі, які транспортували пальне до окупованого Криму.

Також 7 липня OSINT-канали відзвітували про ураження низки російських об'єктів в окупованому Криму: під ударом опинилися позиції С-400 та енергетичні об'єкти.