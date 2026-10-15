Атака на Су-34: после атаки десятка "Фламинго" горит аэродром "Борисоглебск", — OSINT (видео)

В Воронежской области раздались взрывы на военном аэродроме "Борисоглебск", сообщили в сети. Местные власти предупредили о ракетной опасности, а в пабликах писали о возможном ударе украинских крылатых ракет "Фламинго" и показывали зарево над самолетами. Что известно о ночной атаке на российский военный объект, расположенный в 350 км от Украины?

Первые сообщения о попаданиях в районе "Борисоглебска" появились около 22:40 14 октября, как сообщается в Telegram-канале Exilenova+, специализирующемся на публикации видео с кадрами ударов по РФ. На кадрах с места событий — вспышки пламени после попаданий и масштабный пожар, который был виден из разных районов одноимённого города.

Взрывы в РФ — атака на аэродром "Борисоглебск" в ночь на 15 октября

В сети появились видео жителя Борисоглебска, который поделился впечатлениями от взрывов. По словам россиянина, над домом пролетело средство поражения: он его не видел, но "пролетело что-то крутое".

Взрывы в РФ — взрывы на аэродроме "Борисоглебск" в ночь на 15 октября

По аэродрому "Борисоглебск" могли нанести удар десятком ракет "Фламинго", сообщило издание "Цензор.нет" со ссылкой на российские OSINT-паблики. При этом отмечается, что информация требует уточнения, поскольку официального подтверждения от Генштаба ВСУ нет.

Видео дня

"Борисоглебск" — военный аэродром ВС РФ в Воронежской области РФ, расположенный на расстоянии около 350 км от Украины. Аэродром используется в качестве места дислокации истребителей Су-34, которые сбрасывают кассетные бомбы на приграничные украинские населённые пункты и на позиции ВСУ на фронте. Кроме того, там же базируются самолеты Су-35С и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130 и штурмовики Су-25.

Взрывы в РФ — подробности атаки 15 октября

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил ракетный обстрел региона. Около 21:50 российский чиновник написал в Telegram, что в области объявлена ракетная угроза. Параллельно происходил налёт беспилотников, а ракетная угроза продолжалась час. Гусев предупредил россиян, что не нужно публиковать последствия попадания, но официально не писал об ударе по аэродрому.

Взрывы в РФ — Гусев об атаке ракет в Воронежской области 15 октября Фото: Скриншот

Минобороны РФ пока не опубликовало отчет о ночном ударе по Украине, зато уже в 7:34 признало факт российской атаки на гражданскую портовую инфраструктуру в Одесской области.

Взрывы в РФ — пожар на аэродроме "Борисоглебск" в ночь на 15 октября

Тем временем украинские мониторинговые группы сообщали о других целях, пораженных Силами обороны в ночь на 15 октября. В частности, писали о взрывах на Рязанском НПЗ и о пожаре в Ростове, который горит уже сутки после взрыва резервуара с нефтью.

Отметим, что ранее украинские средства поражения уже наносили удары по аэродрому "Борисоглебск", с которого взлетают Су-34 для нанесения ударов по Сумской и Черниговской областям, а также по линии фронта на востоке. Один из предыдущих ударов произошел в июле 2026 года: OSINT-аналитики провели геолокацию попаданий и сообщили, что, возможно, горели авиабаза и нефтебаза, расположенная неподалеку.

Напоминаем, что 14 октября стало известно о последствиях взрывов в центре обработки данных "Сбербанка" РФ. Еще одна атака произошла 10 октября, когда загорелся нефтяной терминал в Ростовской области.