Дроны, вероятно, поразили один из крупнейших центров обработки данных "Сбербанка" в России (видео)

Почти всю ночь на 14 октября в российском городе Балаково Саратовской области раздавались взрывы. Под ударом могли оказаться крупный центр обработки данных "Сбербанка" и металлургический завод "МЗ Балаково".

В результате массированной атаки беспилотников в промышленной зоне Балаково наблюдается ряд очагов возгорания. Именно там расположены ЦОД "Сбербанка" и вышеупомянутый завод, сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+ со ссылкой на данные спутниковых снимков NASA FIRMS.

Спутниковый снимок пожаров в промышленной зоне Балаково после атаки дронов 14 октября Фото: Exilenova+

По данным мониторинговых ресурсов, атака на регион началась около 04:00. Спустя некоторое время в сети появилась информация о том, что под ударом находится Балаково, где, якобы, сначала дроны поразили объект энергетической инфраструктуры. После ударов в городе начались перебои с электричеством, пишут очевидцы в соцсетях.

В течение следующих нескольких часов в Балаково продолжали раздаваться взрывы. Сообщается, что город подвергался ударам дронов FP-1.

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Вскоре мониторинговые каналы сообщили, что под ударом в Балаково, по предварительным данным, оказался ЦОД "Сбербанка". Это масштабный проект стоимостью 122,2 млрд рублей (более $1 млрд), который предусматривает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России. Хотя он еще находится в стадии строительства, известно, что он рассчитан на около 3 000 серверных стоек, до 120 000 серверов и электрическую мощность до 82 МВт, отмечают аналитики. Он предназначен для обеспечения ИТ-инфраструктуры "Сбербанка", хранения и обработки данных.

Кадры ночной атаки дронов на Балаково

Кроме того, аналитики предполагают, что еще одним пострадавшим объектом в городе может быть металлургический завод "МЗ Балаково". По данным из открытых источников, предприятие выпускает около миллиона тонн продукции в год.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений поражения этих объектов не было. Российские СМИ со ссылкой на губернатора сообщают, что в Балаково якобы повреждены несколько домов в результате массированной атаки и есть один погибший. Кроме того, власти отменили занятия в школах города и предупредили, что детские сады также не будут работать из-за атаки.

Напомним, что также в ночь на 14 октября в Ростове взорвался еще один резервуар нефтетопливного терминала, который дроны атаковали за несколько дней до этого.

Кроме того, в ночь на 14 октября московские аэропорты не работали из-за массированной атаки дронов: мэр столицы РФ сообщал о десятках беспилотников и "падении обломков".