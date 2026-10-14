"Столб огня высотой в десятки метров": в Ростове взорвался еще один резервуар нефтетопливного терминала (видео)

В ночь на 14 октября в российском Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв и разразился масштабный пожар. Взорвался очередной резервуар нефтетопливного терминала местного нефтеперерабатывающего завода, который был поражён дронами ещё 10 октября.

Речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов, который перерабатывал до 3,5 миллиона тонн нефти в год. Об очередном взрыве на территории производственных объектов предприятия сообщили OSINT-каналы.

"В Ростове взорвался еще один резервуар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода, который подвергся нападению 10 октября", — пишут аналитики.

В сети также появились кадры с места событий. На видеороликах видно, что на месте разразился сильный пожар и поднялся большой столб дыма. Очевидцы утверждают, что пламя поднялось на десятки метров.

Взрыв на нефтетопливном терминале в Ростове

Аналитики также отметили, что в течение дня пожаров на резервуарах объекта не наблюдалось, хотя в предыдущие дни на месте продолжались возгорания. Однако вечером по неизвестным причинам произошел взрыв, пишет канал Exilenova+.

Видео дня

В то же время местные власти на момент публикации не давали комментариев по поводу пожара на территории терминала.

Стоит отметить, что это уже второй крупный пожар в Ростове за день. Днем аналитики InformNapalm сообщали, что крупный пожар охватил территорию машиностроительного завода "Аксайкардандеталь".

Что известно об атаке на нефтетопливный терминал в Ростове

В ночь на 10 октября мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах и пожаре в российском Ростове-на-Дону. Отмечалось, что дроны атаковали нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов, который считается одним из крупнейших в этом регионе.

12 октября мониторинговый канал Astra сообщил, что пожар на объекте продолжался более 2 дней. Местные жители жаловались, что город накрыло облако дыма, в то время как российские СМИ писали, что его якобы вызвало возгорание камыша.

13 октября российская служба "Радио Свобода" сообщила, что крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области России сгорел после атаки дронов.