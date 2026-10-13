Под Ростовом вспыхнул завод "Аксайкардандеталь": в InformNapalm рассказали, что он производит (видео)

Над промышленной зоной Аксая поднялся чёрный дым: горит завод "Аксайкардандеталь", станки которого, по оценке InformNapalm, пригодны и для военных заказов.

13 октября в Аксае под Ростовом-на-Дону разразился крупный пожар — огонь охватил территорию машиностроительного завода "Аксайкардандеталь". По российским данным, предварительная площадь возгорания составляет около 3000 квадратных метров, а над промзоной поднялся густой чёрный дым. Об этом сообщает InformNapalm.

Предприятие работает с 1955 года и выпускает карданные валы, шарниры, узлы трансмиссий и другие механические компоненты для сельскохозяйственной и специальной техники. Однако, как сообщает источник, его возможности гораздо шире: здесь имеются мощности для горячей штамповки, высокоточной металлообработки, лазерной резки и работы на станках с числовым программным управлением.

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В сентябре 2025 года директор завода Вячеслав Покровский рассказывал о модернизации производства и закупке южнокорейских и китайских станков. Он также подтвердил, что предприятие расширяет направление механической обработки и может изготавливать компоненты для других отраслей.

Именно это делает объект интересным в контексте российского ВПК. Карданные передачи и шарниры используются не только в гражданских автомобилях, но и в военной автомобильной и специальной технике. То есть имеющиеся технологии позволяют заводу потенциально выполнять заказы двойного назначения.

По предварительным данным, огонь охватил складские помещения с пластиковой продукцией. На заводе есть отдельный участок, где изготавливают пластиковые защитные кожухи для карданных валов. Масштабы повреждений основных цехов и причина пожара пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что магистральный газопровод, по которому центральноазиатский газ поступает в Россию, взорвался в Пензенской области. Аварийный участок отключили, в трубе догорает топливо, пострадавших нет.

Кроме того, крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области сгорел дотла после атаки дронов 10 октября. Объект горел двое суток, а после пожара там были зафиксированы серьезные разрушения.