Факел на 70 метров: в Пензенской области взорвался газопровод "Средняя Азия – Центр"

Магистральный газопровод, по которому центральноазиатский газ поступает в Россию, взорвался в Пензенской области: аварийный участок отключили, в трубе догорает топливо, пострадавших нет.

В Пензенской области России взорвался подземный магистральный газопровод "Средняя Азия — Центр". Чрезвычайное происшествие произошло в районе села Волчково Белинского района, сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram.

Губернатор Пензенской области подтвердил разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Саратов". По его словам, инцидент не повлияет на газоснабжение жителей региона, а по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Mash, после взрыва началось факельное горение — столб пламени поднялся примерно на 70 метров. Газопровод перекрыли, однако на месте загорелась трава. О погибших и пострадавших не сообщается.

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На месте работают все службы экстренного реагирования — сотрудники МЧС, медики и специалисты аварийной службы газовой сети. Аварийный участок отключили, в трубе догорают остатки топлива, а подразделения "Газпром трансгаз Саратов" готовятся к восстановительным работам.

Причиной аварии российский канал Mash называет прорыв высокого давления из-за нарушения технологического процесса. Официальных подтверждений этой версии пока нет.

Стоит отметить, что "Средняя Азия — Центр" — это система магистральных газопроводов, проходящая по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России. Её строили для транспортировки газа с центральноазиатских месторождений в РФ, а далее газ поступает в европейские страны. Общая протяжённость маршрута — около 5 тысяч километров.

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Кроме того, из-за массированной атаки беспилотников в ночь на 13 октября несколько московских аэропортов приостановили работу. Проблемы возникли с более чем десятком рейсов — самолеты разворачивались и летели на запасные аэродромы, поскольку приземлиться в российской столице было невозможно.