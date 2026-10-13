Факел на 70 метрів: у Пензенській області РФ вибухнув газопровід "Середня Азія – Центр"

Магістральний газопровід, яким центральноазійський газ іде до Росії, вибухнув у Пензенській області: аварійну ділянку відключили, у трубі догорає паливо, постраждалих немає.

У Пензенській області Росії вибухнув підземний магістральний газопровід "Середня Азія – Центр". Надзвичайна подія сталася в районі села Волчково Бєлінського району, повідомляє губернатор Пензенської області Олег Мельниченко в Telegram.

Губернатор Пензенської області підтвердив розрив труби із загоранням на ділянці магістрального газопроводу компанії "Газпром трансгаз Саратов". За його словами, на газопостачанні мешканців регіону інцидент не відобразиться, а за попередніми даними жертв і травмованих немає.

Як повідомляє Mash, після вибуху почалося факельне горіння – стовп вогню піднявся приблизно на 70 метрів. Газопровід перекрили, однак на місці загорілася трава. Про загиблих і постраждалих не повідомляють.

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На місці працюють усі служби екстреного реагування – співробітники МНС, медики та фахівці аварійної служби газової мережі. Аварійну ділянку відключили, у трубі догорають залишки палива, а підрозділи "Газпром трансгаз Саратов" готуються до відновлювальних робіт.

Причиною аварії російський канал Mash називає прорив високого тиску через порушення технологічного процесу. Офіційних підтверджень цієї версії поки немає.

Варто зазначити, що "Середня Азія – Центр" – це система магістральних газопроводів, яка проходить територіями Туркменістану, Узбекистану, Казахстану та Росії. Її споруджували для транспортування газу з центральноазійських родовищ до РФ, а далі ресурс іде на європейський напрямок. Загальна протяжність маршруту – близько 5 тисяч кілометрів.

Раніше повідомлялося, що великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області догорів після атаки дронів 10 жовтня. Об'єкт палав дві доби, а після пожежі там зафіксували серйозні руйнування.

Також через масовану атаку безпілотників у ніч на 13 жовтня кілька аеропортів Москви припинили роботу. Проблеми виникли з більш ніж десятком рейсів – літаки розвертались і летіли на запасні аеродроми, бо сісти в російській столиці було неможливо.