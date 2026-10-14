"Стовп вогню на десятки метрів": у Ростові вибухнув ще один резервуар нафтопаливного терміналу (відео)

У ніч на 14 жовтня у російському Ростові-на-Дону пролунав гучний вибух і здійнялася масштабна пожежа. Вибухнув черговий резервуар нафтопаливного терміналу місцевого нафтопереробного заводу, який дрони уразили ще 10 жовтня.

Йдеться про Новошахтинський завод нафтопродуктів, який переробляв до 3,5 мільйона тонн нафти на рік. Про черговий вибух на території потужностей підприємства повідомили OSINT-канали.

"У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу, який був атакований 10 жовтня", — пишуть аналітики.

У мережі також поширили кадри з місця подій. На відеороликах видно, що на місці спалахнула сильна пожежа і здійнявся великий стовп диму. Очевидці стверджують, що вогонь підійнявся на десятки метрів.

Вибух на нафтопаливному терміналі у Ростові

Аналітики також звернули увагу, що упродовж дня пожежі на резервуарах об'єкта не спостерігалося, хоча у попередні дні на місці продовжувалося займання. Проте увечері з невідомих причин стався вибух, пише канал Exilenova+.

Видео дня

Водночас місцева влада на момент публікації не коментувала пожежі на території термінала.

Варто зауважити, що це друга масштабна пожежа у Ростові упродовж дня. Вдень аналітики InformNapalm повідомляли, що великий вогонь охопив територію машинобудівного заводу "Аксайкардандеталь".

Що відомо про атаку на нафтопаливний термінал у Ростові

У ніч на 10 жовтня моніторингові канали сповістили про сильні вибухи і пожежу у російському Ростові-на-Дону. Зазначалося, що дрони атакували нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який вважається одним з найбільших у цьому регіоні.

12 жовтня моніторинговий канал Astra писав, що пожежа на об'єкті продовжувалася понад 2 дні. Місцеві мешканці скаржилися, що місто накрила хмара диму, у той час, як російські медіа писали, що його нібито спричинило займання очерету.

13 жовтня російська служба "Радіо Свобода" повідомила, що великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії догорів після атаки дронів.