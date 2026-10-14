Вторую ночь подряд в Москве не могут приземляться самолеты: мэр заявляет о массированной атаке на столицу РФ
Вторую ночь подряд в московских аэропортах массово перенаправляют авиарейсы на фоне массированной атаки дронов. Мэр российской столицы сообщает о десятках беспилотников, которые пытаются атаковать Москву.
Более 30 самолетов, которые по плану должны были приземлиться в Москве, столичные аэропорты перенаправили в другие пункты посадки в связи с введенными ограничениями. Об этом около 01:00 сообщило российское пропагандистское СМИ "ТАСС".
Более 20 самолетов, в частности, принял аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ. "Росавиация" сообщила, что ограничения в целом введены в трех крупных аэропортах Москвы: "Жуковский", "Внуково" и "Шереметьево".
Мэр российской столицы Сергей Собянин также писал о массированном налете беспилотников на Москву. По его данным, атака на город началась около полуночи и продолжалась в течение следующих нескольких часов.
За это время Собянин несколько раз сообщал в своём Telegram-канале о работе российской противовоздушной обороны. По подсчётам российских СМИ, в целом с полуночи до 03:00 ПВО якобы уничтожила не менее 75 дронов в окрестностях Москвы.
По словам мэра, в результате атаки известно о "падении обломков". На местах работают специалисты экстренных служб. Других подробностей Собянин не сообщил.
Напомним, в ночь на 13 октября московские аэропорты также "парализовала" массированная атака дронов.
А недавно из-за атаки дронов в Москве не пропустили самолет российского диктатора Владимира Путина.