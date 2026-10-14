Другу ніч поспіль у Москві не можуть сісти літаки: мер заявляє про масовану атаку на столицю РФ
Другу ніч поспіль у московських аеропортах масово перенаправляють авіарейси на тлі масованої атаки дронів. Мер російської столиці повідомляє про десятки безпілотників, які намагаються атакувати Москву.
Понад 30 літаків, які мали за планом приземлитися у Москві, столичні аеропорти скерували до інших місць посадження на тлі запроваджених обмежень. Про це повідомило російське пропагандистське медіа "ТАСС" близько 01:00.
Понад 20 літаків зокрема прийняв аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ. "Росавіація" повідомила, що обмеження загалом запроваджені у трьох великих аеропортах Москви: "Жуковський", "Внуково" та "Шереметьєво".
Мер російської столиці Сергій Собянін також писав про масований наліт безпілотників на Москву. За його даними, атака на місто почалася близько опівночі і продовжилася упродовж наступних кількох годин.
За цей час Собянін низку разів повідомляв у своєму Telegram-каналі про роботу російської протиповітряної оборони. За підрахунками російських медіа, загалом від опівночі до 03:00 ППО нібито знищила щонайменше 75 дронів на околицях Москви.
За даними міського голови, внаслідок атаки відомо про "падіння уламків". На місцях працюють спеціалісти екстрених служб. Інших подробиць Собянін не надав.
Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня московські аеропорти також "паралізувала" масована атака дронів.
А нещодавно через атаку дронів у Москві не пропускали літак російського диктатора Володимира Путіна.