Другу ніч поспіль у Москві не можуть сісти літаки: мер заявляє про масовану атаку на столицю РФ

Другу ніч поспіль у московських аеропортах масово перенаправляють авіарейси на тлі масованої атаки дронів. Мер російської столиці повідомляє про десятки безпілотників, які намагаються атакувати Москву.

Понад 30 літаків, які мали за планом приземлитися у Москві, столичні аеропорти скерували до інших місць посадження на тлі запроваджених обмежень. Про це повідомило російське пропагандистське медіа "ТАСС" близько 01:00.

Московські ЗМІ повідомляють про масове перенаправлення рейсів до інших аеропортів Фото: Скрін

Понад 20 літаків зокрема прийняв аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ. "Росавіація" повідомила, що обмеження загалом запроваджені у трьох великих аеропортах Москви: "Жуковський", "Внуково" та "Шереметьєво".

Мер російської столиці Сергій Собянін також писав про масований наліт безпілотників на Москву. За його даними, атака на місто почалася близько опівночі і продовжилася упродовж наступних кількох годин.

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За цей час Собянін низку разів повідомляв у своєму Telegram-каналі про роботу російської протиповітряної оборони. За підрахунками російських медіа, загалом від опівночі до 03:00 ППО нібито знищила щонайменше 75 дронів на околицях Москви.

Собянін повідомив про масовану атаку дронів на Москву Фото: Скрін

За даними міського голови, внаслідок атаки відомо про "падіння уламків". На місцях працюють спеціалісти екстрених служб. Інших подробиць Собянін не надав.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня московські аеропорти також "паралізувала" масована атака дронів.

А нещодавно через атаку дронів у Москві не пропускали літак російського диктатора Володимира Путіна.