Дрони, ймовірно, уразили один із найбільших центрів обробки даних "Сбербанку" у Росії (відео)

Майже всю ніч на 14 жовтня у російському місті Балаково Саратовської області лунали вибухи. Під ударом могли опинитися великий центр обробки даних "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково".

Внаслідок масованої атаки безпілотників у промисловій зоні Балаково спостерігається низка осередків займань. Саме там розташовані ЦОД "Сбербанку" і вищезгаданий завод, повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+ з посиланням на дані супутникових знімків NASA FIRMS.

Супутниковий знімок пожеж у промзоні Балаково після атаки дронів 14 жовтня Фото: Exilenova+

За даними моніторингових ресурсів, атака на регіон почалася близько 04:00. Через деякий час у мережі повідомили, що під ударом перебуває Балаково, де нібито спершу дрони уразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Після ударів у місті почали спостерігатися перебої зі світлом, пишуть очевидці у соцмережах.

Упродовж наступних кількох годин у Балаково продовжували лунати вибухи. Повідомляють, що місто перебувало під ударом дронів FP-1.

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Невдовзі моніторингові канали повідомили, що під ударом у Балаково, попередньо, опинився ЦОД "Сбербанку". Це масштабний проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад $1 млрд), який передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії. Хоча він перебуває ще на будівництві, відомо, що він передбачає до близько 3 000 серверних стійок, до 120 000 серверів та електричну потужність до 82 МВт, зазначають аналітики. Він призначений для забезпечення ІТ-інфраструктури "Сбербанку", зберігання й обробки даних.

Кадри нічної атаки дронів на Балаково

Окрім того, аналітики припускають, що ще одним ураженим об'єктом у місті може бути металургійний завод "МЗ Балаково". За даними з відкритих джерел, підприємство випускає близько мільйона тонн продукції в рік.

Водночас офіційних підтверджень ураження цих об'єктів на момент публікацію не було. Російські ЗМІ з посиланням на губернатора пишуть, що у Балаково нібито пошкоджені декілька будинків внаслідок масованої атаки і є один загиблий. Також влада скасувала навчання у школах міста і попередила, що дитячі садки також не працюватимуть внаслідок атаки.

Нагадаємо, також у ніч на 14 жовтня у Ростові вибухнув ще один резервуар нафтопаливного терміналу, який дрони атакували за кілька днів до цього.

Також у ніч на 14 жовтня московські аеропорти не працювали через масовану атаку дронів: мер столиці РФ повідомляв про десятки безпілотників і "падіння уламків".