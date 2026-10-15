Атака на Су-34: після атаки десятка "Фламінго" горить аеродром "Борисоглєбськ", — OSINT (відео)

У Воронезькій області пролунали вибухи на військовому аеродромі "Борисоглєбськ", повідомили у мережі. Місцева влада попередила про ракетну небезпеку, а у пабліках писали про можливий удар українських крилатих ракет "Фламінго" та показували заграву над літаками. Що відомо про нічну атаку на російський військовий об'єкт, розташований за 350 км від України?

Перша інформація про влучання у районі "Борисоглєбська" з'явилась близько 22:40 14 жовтня, ідеться у Telegram-каналі Exilenova+, який спеціалізується на публікації відео з кадрами ударів по РФ. На кадрах з місця подій — спалахи вогню після влучань та масштабна пожежа, яку бачили з різних районів одноіменного міста.

Вибухи у РФ — атака на аеродром "Борисоглєбськ" в ніч на 15 жовтня

У мережі з'явились відео жителя Борисоглєбська, який поділився враженнями від вибухів. Зі слів росіянина, над будинком пролетів засіб ураження: він його не бачив, але "пролетіло щось круте".

Вибухи у РФ — вибухи на аеродромі "Борисоглєбськ" в ніч на 15 жовтня

По аеродрому "Борисоглєбськ" могли вдарити десяток ракет "Фламінго", написало медіа "Цензор.нет" з посиланням на російські OSINT-пабліки. При цьому наголошується, що інформація потребує уточнення, бо офіційного підтвердження Генштабу ЗСУ немає.

Видео дня

"Борисоглєбськ" — військовий аеродром ЗС РФ у Воронезькій області РФ на відстані близько 350 км від України. Аеродром використовується як місце дислокації винищувачів Су-34, які скидають КАБи на прикордонні українські громади та на позиції ЗСУ на фронті. Крім того, там же базуються літаки Су-35С і Су-30СМ, навчально-бойові літаки Як-130 та штурмовики Су-25.

Вибухи у РФ — деталі атаки 15 жовтня

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив ракетну атаку на регіон. Близько 21:50 російський посадовець написав у Telegram, що в області оголошено ракетну загрозу. Паралельно відбувався наліт безпілотників, а ракетна загроза тривала годину. Гусєв попередив росіян, що не потрібно публікувати наслідки влучання, але офіційно не писав про удар по аеродрому.

Вибухи у РФ — Гусєв про атаку ракет у Воронезькій області 15 жовтня Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки не публікувало звіт про нічний удар Україна, натомість вже о 7:34 визнало російську атаку на цивільну портову інфраструктуру в Одеській області.

Вибухи у РФ — пожежа на аеродромі "Борисоглєбськ" в ніч на 15 жовтня

Тим часом українські моніторингові пабліки інформували про інші цілі, уражені Силами оборони в ніч на 15 жовтня. Серед іншого, писали про вибухи на Рязанському НПЗ та про пожежу Ростові, яка горить вже добу після підриву резервуара з нафтою.

Зазначимо, раніше українські засоби ураження вже атакували аеродром "Борисоглєбськ", з якого злітають Су-34 для ударів по Сумській та Чернігівській області та по лінії фронту на сході. Один з попередніх ударів стався у липні 2026 року: OSINTери провели геолокацію влучань та повідомили, що могла горіти авіабаза та нафтобаза, розташована неподалік.

Нагадуємо, 14 жовтня стало відомо про наслідки вибухів у центрі обробки даних "Сбербанка" РФ. Інша атака сталась 10 жовтня, коли загорівся нафтовий термінал у Ростовській області.