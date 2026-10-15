"С нас достаточно": Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по НПЗ России, — FT

Учитывая то, что Россия не придерживается "энергетического перемирия", объявленного президентом США Дональдом Трампом, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новые удары по РФ.

Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на смертоносные атаки со стороны Москвы, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

"Запрет снят. С нас достаточно", — сказал он.

Это решение было принято после того, как между Киевом и Вашингтоном разразился скандал из-за ограничения доступа к спутниковым технологиям компании SpaceX.

Зеленский назвал такой шаг ошибкой и призвал Илона Маска возобновить полноценную работу Starlink на фронте, на что тот ответил, что это зависит не от него, а затем в Х и вовсе написал, что президенту Украины пора уходить, поскольку он не смог остановить войну.

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В интервью FT Зеленский сказал, что приостанавливал удары по объектам энергетической инфраструктуры на три дня, чтобы соблюсти "энергетическое перемирие", предложенное Трампом 11 октября, однако Москва продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

По его словам, американские военные предупредили украинских коллег о блокировании разведданных в случае продолжения ударов, а проблемы со Starlink, поэтому ограничения с доступом к спутниковой связи президент назвал не техническим сбоем, а "волей".

В последние дни российские СМИ сообщали об атаках украинских беспилотников на ряд нефтеперерабатывающих заводов. В частности, 14 октября появилась информация об ударах по предприятиям в Саратовской и Рязанской областях. Украинская сторона назвала эти сообщения ложными, пишет Bloomberg.

Владимир Зеленский считает дизельную сделку опасным прецедентом.

"Интересные дела творятся между США и Россией. Вопрос в том, когда будет следующая сделка? Может быть, это будет газ. Скорее всего, это будет именно газ", — отметил он.

Напомним, Трамп оправдал удары РФ по Украине. 13 октября он заявил, что Вашингтон намерен "заставить" Украину и Россию заключить мирное соглашение.

Также сообщалось, каковы риски для Зеленского после ссоры с США.