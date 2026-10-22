Нічна атака дронів на Росію: вибухи біля Москви та тривожні повідомлення з Липецька (відео)

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували низку регіонів Росії, вибухи лунали поблизу Москви, а в Липецьку після атаки повідомили про пожежу в багатоповерхівці.

У ніч проти 22 жовтня в кількох регіонах Росії повідомляли про атаки безпілотників, вибухи та роботу протиповітряної оборони. Повідомлення надходили з Московської, Липецької, Тульської, Курської та Бєлгородської областей. У Липецьку після атаки зафіксували пошкодження житлового будинку, а мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення десятків дронів, які нібито прямували до столиці. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+

Скільки безпілотників летіло на Москву

У ніч проти 22 жовтня російська протиповітряна оборона нібито знищила 163 безпілотники на підльоті до Москви. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, загалом у напрямку Московського регіону з вечора 21 жовтня до 04:00 22 жовтня летіли 630 БпЛА, більшість із яких, за його твердженням, перехопили на віддалених рубежах.

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Допис мера російської столиці Сергія Собяніна в Telegram-каналі Фото: Скриншот

При цьому Собянін регулярно протягом ночі повідомляв про роботу ППО. Зокрема, о 02:22 він заявив про знищення п’яти безпілотників, о 02:44 — ще 20, а о 02:53 — 21 дрона. Пізніше мер повідомив про перехоплення ще десяти безпілотників, потім — 12 і 22. О 04:05 він заявив про знищення ще 73 БпЛА.

За словами Собяніна, у районі Вороново, що входить до Нової Москви, постраждали двоє людей. Їм, як стверджує мер, надають необхідну допомогу.

На місцях падіння уламків, за повідомленнями російської влади, працюють екстрені служби. Незалежного підтвердження озвучених Собяніним цифр щодо кількості безпілотників наразі немає.

Водночас, жителі північної частини Москви повідомляли про гучний вибух.

Окремі повідомлення стосувалися Серпухова в Московській області. Моніторингові канали припускали, що регіон могли атакувати не лише дрони, а й ракети. Проте тип застосованого озброєння та результати ймовірної ракетної атаки офіційно не підтверджені.

У Липецьку після вибухів загорівся житловий будинок

У Липецьку місцеві жителі повідомляли про вибухи, після яких виникла пожежа в багатоповерховому будинку.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку безпілотників на регіон. За його словами, унаслідок атаки безпілотників у різних районах російського Липецька пошкоджено скління та фасади кількох приватних і багатоквартирних будинків. Постраждав чоловік 2001 року народження — його госпіталізували, наразі він отримує необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено будівлю поліклініки на вулиці Меркулова. На момент інциденту медзаклад був зачинений, людей усередині не було. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби, усі повідомлення про наслідки атаки перевіряють.

Вибухи також чули в Тулі, Курській і Бєлгородській областях

Повідомлення про вибухи надходили й з інших російських регіонів.

Тульська область : місцеві жителі повідомляли про вибухи на тлі атаки безпілотників.

: місцеві жителі повідомляли про вибухи на тлі атаки безпілотників. Курська область : у регіоні також надходили повідомлення про вибухи та повітряну загрозу.

: у регіоні також надходили повідомлення про вибухи та повітряну загрозу. Бєлгородська область : місцеві інформаційні ресурси повідомляли про вибухи.

: місцеві інформаційні ресурси повідомляли про вибухи. Санкт-Петербург: у місті оголошували загрозу атаки безпілотників.

Наразі немає повної незалежно підтвердженої інформації про пошкодження в усіх цих регіонах, можливі втрати чи уражені об’єкти.

Чи підтвердила Україна причетність до атаки

Станом на момент публікації українське військове командування офіційно не підтвердило відповідальність за описану нічну атаку та не повідомляло про її результати.

Тому інформацію про застосування ракет, кількість безпілотників, які нібито знищила російська ППО, та масштаби пошкоджень слід розглядати з урахуванням того, що частина даних походить від російських посадовців і моніторингових каналів.

Основним підтвердженим фактом на цей момент є те, що в ніч проти 22 жовтня 2026 року російські регіони, зокрема Московська та Липецька області, опинилися під атакою безпілотників, а місцеві служби повідомляли про роботу ППО та наслідки падіння уламків.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня Санкт-Петербург зазнав масованої атаки безпілотників, унаслідок якої спалахнула масштабна пожежа на складі маркетплейсу Ozon у Колпінському районі. Під удар потрапив логістичний центр площею до 79 тисяч квадратних метрів, який забезпечує зберігання, сортування та відправлення товарів покупцям.

Також Фокус писав, що у ніч проти 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару ракетами "Нептун" по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, уразивши шість бомбардувальників Су-34М.