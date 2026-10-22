Трампа запитали, чи вважає він Путіна гуманістом: що відповів президент США

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі в Санкт-Петербурзі наразився на шквал критики як серед демократів, так і серед республіканців.

Причиною стало те, що він назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Це сталося після звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, який провів у російському ув’язненні чотири роки і був визнаний особою, утримуваною під вартою незаконно. Не дивно, що журналісти поцікавилися у глави Білого дому Дональда Трампа, чи згоден він зі словами Віткоффа, пише CBSNews.

"Ну, гадаю, у цьому конкретному випадку — у тому сенсі, що він дозволив вийти на свободу людині, якій загрожувало довічне ув’язнення, — можна так сказати. Але сам я не став би давати подібних оцінок", — заявив президент під час круглого столу в Білому домі, присвяченого питанням кіберзлочинності.

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Що сказав Віткофф

Під час розмови з Путіним, обговорюючи звільнення Габбарда, Віткофф сказав:

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, сер. Я вітаю це, віддаю вам належне і ще раз дякую вам".

Ці слова пролунали попри те, що Путін розв’язав повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року й останніми місяцями посилив терор проти мирного населення. Останнім кричущим випадком став російський "Шахед", спрямований на парк у Новій Водолазі Харківської області, де прямо в колясці загинула однорічна дівчинка, а її мати померла в лікарні.

Реакція істеблішменту США на слова Віткоффа

Слова Віткоффа розлютили обидві партії у США, і на них однаково обурено відреагували як представники Демократичної партії — традиційного суперника Трампа, — так і республіканці.

"Що за біс, Стіве? Зазирни до словника й подивися, що означає слово "гуманіст". "Як можна говорити такі ганебні й обурливі речі? Вам варто поїхати в Україну і запитати родини дітей, яких Путін викрав і вбив, чи вважають вони вашого друга Путіна "гуманістом", — написав у Х сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс.

"Ні. Путін — холоднокровний вбивця", — зазначив сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін.

Член Палати представників від Республіканської партії Дон Бекон (штат Небраска), який неодноразово критикував підхід адміністрації Трампа до питань, пов’язаних із Росією та Україною, назвав слова Віткоффа "черговим соромом".

"Я б назвала Путіна підпалювачем війни, бандитом. Він точно не гуманіст. Він — агресор у війні проти України", — переконана сенаторка-республіканка від штату Мен Сьюзан Коллінз.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, який обіймав цю посаду за часів адміністрацій Буша та Обами, в інтерв’ю телеканалу CBS News зазначив, що повернення Хаббарда додому — "безумовно, добре", однак "його там взагалі не мало бути".

"Ми не повинні приписувати росіянам жодних заслуг за звільнення людини, яка взагалі не мала перебувати у в’язниці. А називати Путіна гуманістом — це просто безглуздо і викликає лише почуття незручності", — наголосив дипломат.

"Володимир Путін — не наш друг, і вже точно аж ніяк не гуманіст. Його безперервні атаки на мирних жителів України свідчать про повну зневагу до людського життя. Політика умиротворення не покладе край цій війні. Її може зупинити лише тиск", — впевнена сенаторка-республіканка від штату Айова Джоні Ернст.

Нагадаємо, про що три години поспіль розмовляли Віткофф і Путін у Санкт-Петербурзі.

Також повідомлялося, що Гілларі Клінтон впевнена, що в Кремлі є компромат на Трампа.