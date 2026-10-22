Трампа спросили, считает ли он Путина гуманистом: что ответил президент США

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи в Санкт-Петербурге нарвался на шквал критики как среди демократов, так и среди республиканцев.

Причиной стало то, что он назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Это произошло после освобождения 74-летнего американца Стивена Хаббарда, который провел в российском заключении четыре года и был признан лицом, удерживаемым под стражей неправомерно. Неудивительно, что у главы Белого дома Дональда Трампа журналисты поинтересовались, согласен ли он со словами Уиткоффа, пишет CBSNews.

"Ну, полагаю, в данном конкретном случае — в том смысле, что он позволил выйти на свободу человеку, которому грозило пожизненное заключение, — можно так сказать. Но сам я не стал бы давать подобных оценок", — заявил президент во время круглого стола в Белом доме, посвященного вопросам киберпреступности.

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Что сказал Уиткофф

Беседуя с Путиным и обсуждая освобождение Хаббарда, Уиткофф сказал:

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп — гуманист. Вы тоже гуманист, сэр. Я приветствую это, отдаю вам должное и еще раз благодарю вас".

Эти слова прозвучали несмотря на то, что Путин развязал полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года и в последние месяцы усилил террор мирного населения. Последним вопиющем случаем стал российский "Шахед", направленный на парк в Новой Водолаге Харьковской области, где прямо в коляске погибла годовалая девочка, а ее мать скончалась в больнице.

Реакция истеблишмента США на слова Уиткоффа

Слова Уиткоффа разозлили обе партии в США, и на них одинаково возмущенно реагировали как представители Демократической партии, традиционного соперника Трампа, так и республиканцы.

"Какого черта, Стив? Загляни в словарь и посмотри, что означает слово "гуманист"". "Как можно говорить такие постыдные и возмутительные вещи? Вам стоит отправиться на Украину и спросить семьи детей, которых Путин похитил и убил, считают ли они вашего друга Путина "гуманистом"", — написал в Х сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис.

"Нет. Путин — хладнокровный убийца", — отметил сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бэкон (штат Небраска), который неоднократно критиковал подход администрации Трампа к вопросам, связанным с Россией и Украиной, назвал слова Уиткоффа "очередным позором".

"Я бы назвала Путина поджигателем войны, бандитом. Он уж точно не гуманист. Он — агрессор в войне против Украины", — уверена сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, занимавший этот пост при администрациях Буша и Обамы, в интервью телеканалу CBS News отметил, что возвращение Хаббарда домой — "безусловно, хорошо", однако "его там вообще не должно было быть".

"Мы не должны приписывать россиянам никакой заслуги за освобождение человека, который вообще не должен был находиться в тюрьме. А называть Путина гуманистом — это просто нелепо и вызывает лишь чувство неловкости", — подчеркнул дипломат.

"Владимир Путин — не наш друг, и уж точно никакой не гуманист. Его непрекращающиеся атаки на мирных жителей Украины свидетельствуют о полном пренебрежении к человеческой жизни. Политика умиротворения не положит конец этой войне. Ее может остановить только давление", — уверена сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст.

Напомним, о чем говорили Уиткофф и Путин в Санкт-Петербурге три часа.

Также сообщалось, что Хиллари Клинтон уверена, что в Кремле есть компромат на Трампа.