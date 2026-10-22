У Путина может быть компромат на Трампа: Клинтон высказала тревожное подозрение (видео)

Хиллари Клинтон считает, что у Владимира Путина могут быть компрометирующие фото или видео Дональда Трампа, которые способны шокировать даже его сторонников после обнародования файлов Эпштейна.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь выразила сомнения относительно характера отношений президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Она считает, что у Путина могут быть компрометирующие материалы на американского лидера, а также раскритиковала подход Трампа к международной политике. Кроме того, Клинтон вновь назвала американского лидера "марионеткой" Кремля и заявила, что опасается планов Москвы по дальнейшему расширению влияния в Европе.

Об этом Клинтон рассказала в подкасте "High Stakes with HRC: The Accountability Episode", который она ведет вместе с журналисткой Карой Свишер. Выпуск был опубликован 21 октября 2026 года на платформе "On with Kara Swisher".

Видео дня

В ходе беседы Клинтон и Свишер вернулись к давнему заявлению Клинтон о том, что Трамп является "марионеткой" Путина. Бывшая госсекретарь США заявила, что не изменила своего мнения относительно возможного влияния Путина на Трампа.

"Да, марионетка. Он марионетка. Он добровольная марионетка Путина, которая помогает Путину", — повторила Хиллари Клинтон определение, которое она использовала ещё во время президентской кампании 2016 года, когда соперничала с Трампом за пост главы Белого дома.

Кроме того, она предположила, что у российского диктатора могут быть фотографии, видеозаписи или другие материалы, способные навредить американскому президенту.

"Я по-прежнему считаю, что у Путина есть что-то на Трампа. Я по-прежнему считаю, что он хранит фотографии, видео — что-то ещё", — заявила Клинтон.

Она связала свои подозрения с тем, как, по её мнению, Трамп реагирует на действия российского руководства и пытается наладить отношения с Москвой.

Клинтон также упомянула о документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна — осужденного сексуального преступника, который поддерживал связи со многими влиятельными людьми. Она предположила, что полное обнародование документов может вызвать резонанс в США.

"Когда мы наконец увидим все файлы Эпштейна, я думаю, что даже те, кто поддерживал Трампа, будут шокированы тем, что в них о нем говорится", — сказала бывшая госсекретарь.

Однако в ходе беседы она не привела конкретных документов, фотографий или видеозаписей, которые подтверждали бы её предположение о компромате Путина на Трампа. Также её заявление не доказывает, что материалы по делу Эпштейна содержат информацию, способную подтвердить эту версию.

Почему, по мнению Клинтон, Трамп сближается с Россией

Кроме того, Хиллари Клинтон назвала три возможных объяснения политики Трампа в отношении Москвы. Среди них — его отношение к сильным авторитарным лидерам, экономические интересы и вероятный компромат.

По её словам, Трамп восхищается лидерами, способными действовать без значительных внутренних ограничений. Она также высказала предположение, что президент США и его окружение заинтересованы в будущих экономических соглашениях с Россией.

"Они хотят зарабатывать деньги в России", — сказала Клинтон, упомянув нефть, газ и стратегически важные полезные ископаемые.

Она также обратила внимание на возможные экономические договоренности в отношении украинских ресурсов и территорий, захваченных Россией во время войны. По её мнению, такие интересы могут быть одним из факторов, определяющих политику администрации Трампа.

О возможном компромате, которым Путин располагает на Трампа, Клинтон рассказала, начиная с 9:16

Клинтон предупредила о планах Путина в отношении Европы

Кроме того, бывшая госсекретарь выразила уверенность в том, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Она также предположила, что Трамп может рассматривать международную политику как разделение мира между великими державами.

"Думаю, у Трампа есть такая идея, что он хочет разделить мир. Ему достанется Западное полушарие, Путину — Россия и Европа, а Си Цзиньпину — остальной мир", — заявила Клинтон.

По её версии, такой подход предполагал бы распределение сфер влияния между США, Россией и Китаем. В то же время она не привела доказательств существования конкретной договоренности между Трампом, Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином о таком распределении.

Заявления Клинтон прозвучали на фоне дискуссий о политике администрации Трампа в отношении России. В частности, внимание привлекли шаги Вашингтона, связанные с ослаблением отдельных ограничений в отношении Москвы и возможностью поставок российского дизельного топлива. Клинтон рассматривает такие решения как одну из причин для беспокойства в отношении американо-российских отношений.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявив, что дальше ситуация может только ухудшиться. Он назвал РФ "гигантской машиной", упрекнул Киев в связи с американской военной помощью и заявил, что победа над Россией якобы невозможна из-за её масштабов.

Также "Фокус" писал, что Дональд Трамп усиливает давление на Украину, добиваясь заключения мирного соглашения с Россией до декабря 2026 года, когда должен состояться саммит "Группы двадцати" в Майами. Между тем в Кремле воспринимают изменение позиции Вашингтона как победу, надеясь на сокращение западной помощи Киеву и заключение соглашения на выгодных для Москвы условиях.