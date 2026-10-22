Путін може мати компромат на Трампа: Клінтон озвучила тривожну підозру (відео)

Гілларі Клінтон вважає, що Володимир Путін може мати компрометуючі фото чи відео Дональда Трампа, які здатні шокувати навіть його прихильників після оприлюднення файлів Епштейна.

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон знову поставила під сумнів характер відносин президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона вважає, що Путін може мати компрометуючі матеріали на американського лідера, а також розкритикувала підхід Трампа до міжнародної політики. Крім того, Клінтон знову назвала американського лідера "маріонеткою" Кремля та заявила, що побоюється планів Москви щодо подальшого розширення впливу в Європі.

Про це Клінтон розповіла в подкасті High Stakes with HRC: The Accountability Episode, який вона веде разом із журналісткою Карою Свішер. Випуск опублікували 21 жовтня 2026 року на платформі On with Kara Swisher.

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Під час розмови Клінтон і Свішер повернулися до давньої заяви Клінтон про Трампа як "маріонетку" Путіна. Колишня державна секретарка США заявила, що не змінила своєї думки щодо можливого впливу Путіна на Трампа.

"Так, маріонетка. Він маріонетка. Він добровільна маріонетка Путіна, яка допомагає Путіну", — повторила Гілларі Клінтон визначення, яке вона використовувала ще під час президентської кампанії 2016 року, коли змагалася з Трампом за посаду глави Білого дому.

Крім того, вона припустила, що російський диктатор може мати фотографії, відеозаписи або інші матеріали, які здатні зашкодити американському президентові.

"Я продовжую вважати, що Путін має щось на Трампа. Я продовжую вважати, що він зберігає фотографії, відео — щось інше", — заявила Клінтон.

Вона пов’язала свою підозру з тим, як Трамп, на її думку, реагує на дії російського керівництва та намагається налагоджувати відносини з Москвою.

Клінтон також згадала про файли, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна — засудженого сексуального злочинця, який мав контакти з багатьма впливовими людьми. Вона припустила, що повне оприлюднення документів може викликати резонанс у США.

"Коли ми нарешті побачимо всі файли Епштейна, я думаю, навіть люди, які підтримували Трампа, будуть шоковані тим, що вони показують про нього", — сказала колишня держсекретарка.

Однак у розмові вона не навела конкретних документів, фотографій чи відеозаписів, які підтверджували б її припущення про компромат Путіна на Трампа. Так само її заява не доводить, що матеріали зі справи Епштейна містять інформацію, здатну підтвердити цю версію.

Чому Трамп, на думку Клінтон, зближується з Росією

А ще Гілларі Клінтон назвала три можливі пояснення політики Трампа щодо Москви. Серед них — його ставлення до сильних авторитарних лідерів, економічні інтереси та ймовірний компромат.

За її словами, Трамп захоплюється керівниками, які можуть діяти без значних внутрішніх обмежень. Вона також припустила, що президент США та його оточення зацікавлені в майбутніх економічних домовленостях із Росією.

"Вони хочуть заробляти гроші в Росії", — сказала Клінтон, згадавши нафту, газ і критично важливі корисні копалини.

Вона також звернула увагу на можливі економічні домовленості щодо українських ресурсів і територій, які Росія захопила під час війни. На її думку, такі інтереси можуть бути одним із чинників політики адміністрації Трампа.

Про ймовірний компромат, який Путін має на Трампа, Клінтон озвучила починаючи з 9:16

Клінтон попередила про плани Путіна щодо Європи

Окремо колишня держсекретарка висловила переконання, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вона також припустила, що Трамп може розглядати міжнародну політику як поділ світу між великими державами.

"Гадаю, у Трампа є ця ідея, що він хоче поділити світ. Йому дістається Західна півкуля, Путіну — Росія і Європа, а Сі Цзіньпіну — решта світу", — заявила Клінтон.

За її версією, такий підхід передбачав би розподіл сфер впливу між США, Росією та Китаєм. Водночас вона не навела доказів існування конкретної домовленості між Трампом, Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном про такий поділ.

Заяви Клінтон пролунали на тлі дискусій щодо політики адміністрації Трампа стосовно Росії. Зокрема, увагу привернули кроки Вашингтона, пов'язані з послабленням окремих обмежень проти Москви та можливістю постачання російського дизельного пального. Клінтон розглядає такі рішення як одну з причин для занепокоєння щодо американсько-російських відносин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що далі ситуація може лише погіршитися. Він назвав РФ "гігантською машиною", дорікнув Києву американською військовою допомогою та заявив, що перемога над Росією нібито неможлива через її масштаби.

Також Фокус писав, що Дональд Трамп посилює тиск на Україну, домагаючись мирної угоди з Росією до грудня 2026 року, коли має відбутися саміт G20 у Маямі. Тим часом у Кремлі сприймають зміну позиції Вашингтона як перемогу, сподіваючись на скорочення західної допомоги Києву та укладення угоди на вигідних для Москви умовах.